Yılmaz Akbaşlı: "Maç her iki tarafa da gitti"

Adanaspor Teknik Direktörü Yılmaz Akbaşlı, 1-1 sona eren Bursaspor maçı sonrası, "Maç her iki tarafa da gitti" dedi.

Adanaspor Teknik Direktörü Yılmaz Akbaşlı, Bursaspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Akbaşlı, şunları söyledi: "Karşılaşmanın 90 dakikasını yorumlarsak, iki tarafa da maç gitti geldi. Futbolcularımız genç. Daha yeni katılan isimler de var. Son dakikada galibiyeti kaçırdık. Eksiklerimizi giderince, daha mükemmel yerlere gideceğiz. Adana'ya da bu yakışır." - BURSA