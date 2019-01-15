Yılmaz: "Alınan Karara Saygılıyız"

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Fatsa İlçe Başkanı Fatih Yılmaz, "MHP Genel Merkezimiz tarafından tüm büyük şehirlerimizde ittifak kararı alınmış ve bu karara Ordu ilimiz de dahil edilmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Fatsa İlçe Başkanı Fatih Yılmaz, "MHP Genel Merkezimiz tarafından tüm büyük şehirlerimizde ittifak kararı alınmış ve bu karara Ordu ilimiz de dahil edilmiştir. Bu kapsamda belediye Başkan adayımız Murat Kaçak, ittifak olduğu için aday gösterilmemiştir. Liderimizin kararına saygı duyuyor, emir telakki ediyoruz" dedi.



Fatih Yılmaz yaptığı açıklamada, "MHP Genel Merkezimiz tarafından tüm büyük şehirlerimizde ittifak kararı alınmış ve bu karara Ordu ilimiz de dahil edilmiştir. Ülkemizin etrafındaki ateş çemberi, içeride fırsat kollayan hainler ve onlara kol kanat geren bazı çevrelerin olduğunu gören Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli, 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim' düsturunu tekrar devreye alarak, oyunu bozmak ve ülkemizin geleceğine takoz koymak isteyenlere karşı tavrını net bir şekilde ortaya koymuş, devletimizin yanında durma kararı almıştır. Bu durum karşısında, vatanını canından aziz bilen ülkücüler olarak bizler, gün boyu koşuşturma ile geçen uykusuz günleri, harcadığımız maddi manevi her şeyi bir kenara bırakarak, liderimizin kararına saygı duyuyor, emir telakki ediyoruz. Bu mukaddes dava uğruna canını feda etmiş binlerce şehitlerimiz varken, bizim yaptığımız fedakarlığın kocaman bir hiç olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - ORDU

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bahçeli'den Trump'a Sert Çıkış: Senin Doların Varsa Türk Milletinin İmanı Vardır, Elinden Geleni Ardına Koyma

Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in Devlet Bahçeli ile Fotoğrafındaki Photoshop Sosyal Medyayı Salladı

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus Gazetesine Yazdı: Terörle Mücadelede Kimsenin Müsaadesini İsteyecek Değiliz

Acun Ilıcalı, "Adada Yapım Ekibi Bize Yemek Veriyordu" Diyen Manken Merve Büyüksaraç'a Açtığı Davayı Kazandı