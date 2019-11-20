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Yılmaz Ateş CHP'den ihraç edildi Açıklaması

6 saat önce

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP Ankara İl Disiplin Kurulu kararıyla partisinden ihraç edildi.

Yılmaz Ateş CHP'den ihraç edildi Açıklaması, System.String[]

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP Ankara İl Disiplin Kurulu kararıyla partisinden ihraç edildi.

Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Disiplin Kurulu'nca "ihracına ilişkin tebliğ"in kendisine yapıldığını söyledi.

İhraç kararının kabul edilemez olduğunu belirten Ateş, şunları kaydetti:

"Ben bir öz eleştiride bulundum. CHP'lilerin öz eleştiri yapmasını istememek CHP'nin ilkeleriyle bağdaşmaz. Ulusal Kurtuluş Savaşı dahi milletvekillerinin eleştiri hakkını kullandığı bir ortamda yapıldı. Avrupa diktatörlüğe kayarken, Mustafa Kemal Atatürk 1931'deki 3. Olağan Kurultayımızda 'Partinin bir eksikliğini, yanlışlığını gördüğümüz zaman kayıtsız, şartsız eleştireceksiniz. Çünkü bir yanlışlığa gösterilen müsamahanın zararı, faydalarından büyük olur.' diyor. Böyle bir parti geleneğinden geliyoruz. Partiyle ilgili bir öz eleştiri yaptığım için böyle bir kararın alınmasını yok hükmünde sayıyorum. Bununla ilgili gerekli itirazları Yüksek Disiplin Kuruluna yapacağım."

Yılmaz Ateş, katıldığı bir televizyon programında "CHP'nin FETÖ'ye teslim olduğu" iddiasında bulunmuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Yılmaz Ateş, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:08 Kaynak: AA
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