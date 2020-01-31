Yılmaz: "Avrupa Şampiyonasına talibiz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Yılmaz: 'Avrupa Şampiyonasına talibiz' - Son Dakika Spor

Yılmaz: "Avrupa Şampiyonasına talibiz"

6 saat önce

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İşitme Engelliler Uluslararası Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi JaniekJ arek ve Yıldırım İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Münasip Dursun ile beraberindekileri ağırladı.

Yılmaz:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İşitme Engelliler Uluslararası Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi JaniekJ arek ve Yıldırım İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Münasip Dursun ile beraberindekileri ağırladı.


Yıldırım Belediyesi olarak spor alanında gençlerin ve Yıldırımlıların hizmetinde olduklarını dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, " Türkiye'nin en büyük spor komplekslerinden bir tanesi olan Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri'ni yakın bir zamanda ilçemize kazandırdık. Mahallelerimizde kurduğumuz kulüplerle de geleceğimiz olan gençlerimize sahip çıkıyoruz. Çünkü spor sadece beden sağlığını ilgilendiren bir husus değil. Aynı zamanda toplum ve ruh sağlığı açısından da önemli katkılar aldığımız bir alan. Çocuklar burada ekip ruhunu, paylaşmayı, kaynaşmayı, rekabet etmeyi, disiplinli olmayı öğreniyor. Bu açıdan sporu ve sportif çalışmaları önemsiyoruz. Yıldırım'ı spor kenti yapma yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda tüm özel insanlarımız için, engelli bireylerimizin bu faaliyetlerden mümkün olduğu kadar fazlasıyla istifade etmesini sağlıyoruz. Yüzme konusunda bedensel engelli arkadaşlarımıza birebir eğitimler veriyoruz. Jimnastik alanında bilhassa çocuklarımıza yürüyüşle, masa tenisi veya başka alanlarda olmak üzere engelli çocuklarımıza eğitim vererek onların sosyal hayata daha fazla katkı sunması için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.


Öte yandan her yıl farklı bir ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Basketbol Şampiyonası'na ülkemiz ve şehrimiz adına aday olduklarını da sözlerine ekleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bursa tarihiyle, doğasıyla, sanayisiyle ve sporuyla çok yönlü bir şehir. Bu anlamda böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak bizlere onur ve gurur verir. Sonucu bizden yana neticelenir diye ümit ediyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Mehmet Melih Oktay, basketbol, Yıldırım, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:17 Kaynak: İHA
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