Yılmaz Bal: "Küme düşme kaldırılsın" - Son Dakika
Son Dakika Spor Yılmaz Bal: 'Küme düşme kaldırılsın' - Son Dakika Spor

Yılmaz Bal: "Küme düşme kaldırılsın"

6 saat önce

Şampiyonluk yarışı ve Avrupa potasındaki heyecan kadar Süper Lig'in son 8 haftasında ligde kalmak için de amansız bir mücadele verilecek.

Yılmaz Bal:

Şampiyonluk yarışı ve Avrupa potasındaki heyecan kadar Süper Lig'in son 8 haftasında ligde kalmak için de amansız bir mücadele verilecek. Ancak ateş hattındaki takımlar bu süreçte büyük endişe içerisinde. Sebebini Çaykur Rize spor Sportif Direktörü Yılmaz Bal'la konuştuk. Deneyimli spor adamı küme düşmenin kaldırılması gerektiğini savundu. Kalan 8 haftanın düşme potası açısından adil sonuçlar doğurmayacağını açıkladı:


'Düşen takım toparlayamaz'


"Sadece şampiyon olacak ve Avrupa kupalarına gidecek takımlar belirlenmeli. Çünkü ortada mücbir bir sebep var. Yukarıdaki takımlar rahat. Onlar için fazla endişe edecek bir durum yok. En az onlar etkilenecek. Peki, bizim gibi lige tutunmaya çalışan takımlar ne olacak! Zaten büyük ekonomik kayıplarımız var. Üstüne bir de küme düşme olursa, bu takımlar kendini bir daha toparlayamaz."


'Taraftar adaletsizliği'


"Kalan 8 haftadaki maçlar seyircisiz oynanacak. Biz, geride kalan süreçte iç sahada daha başarılı bir performans gösterdik. Taraftarımız bize büyük güç katıyor. Şimdi bundan mahrum kalacağız. İlk yarıda, bazı rakiplerimizle deplasmanda seyircili ortamda oynayıp kaybettik. Şimdi içeride taraftarımız olmayacak. Yarın bir gün ikili averaj gündeme geldiğinde, kritik maçlarda seyirci avantajından yoksun olacağız. Bu konuda alt sıralardaki tüm takımlarla istişare ediyoruz ve herkes aynı fikirde."


'İddiası kalmayanlar oynamaz'


"Asıl adaletsiz ortam maçlar başladığında ortaya çıkacak. Birkaç maç sonunda ligde kalmayı garantileyecek, hedefsiz takımlar ortaya çıkacak. Bu takımların sözleşmeleri biten oyuncuları dağılacak veya bu ortamda kendini riske atmak istemeyecek. O takımlarla oynayan ekipler avantaj elde ederken fikstürü farklı takımlar belki bu yüzden küme düşecek. Neresinden bakarsanız bakın bu saatten sonra alt taraf için adil bir lig ve sonuç olmayacak. TFF'nin bu konuda acilen karar alması gerek."


'Avantajlı olduğumuz halde'


" Elazığ'daki deprem sonrası, Elazığspor yaşadığı sıkıntılardan dolayı doğal olarak bir talepte bulundu ve ligden çekildi. TFF de aldığı kararla, Elazığspor'un 2. Lig'deki haklarını dondurdu. Elazığspor gelecek sezon da ikinci ligden devam edecek. Olağanüstü durumlarda; yönetmelik, statü, talimat gibi kavramlar, yerini insani düşüncelere kolayca bırakabiliyor. Salgından herkes etkilendi, burada da aynı yol izlenebilir. Bizim 10 oyuncumuzun sözleşmesi bitiyor, ekonomik olarak en az etkilenecek takımlardanız. Ligde kalma şansımız da oldukça yüksek. Ancak ne olursa olsun düşen takım adaletli bir şekilde veda etmeyecek." (Fanatik)



Elazığspor, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 10:38 

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