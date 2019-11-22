Son Dakika Haberleri: Yılmaz Bal: "Robinho'yu kim istemez"
Son Dakika Spor Yılmaz Bal: 'Robinho'yu kim istemez' - Son Dakika Spor

Yılmaz Bal: "Robinho'yu kim istemez"

6 saat önce

Ara transfer döneminde yine son derece hareketli günler geçirecek olan Çaykur Rizespor'un; Başakşehir'de forma şansı bulamayan yıldızı Robinho'yla ilgilendiği iddia ediliyordu.

Yılmaz Bal:

Ara transfer döneminde yine son derece hareketli günler geçirecek olan Çaykur Rizespor'un; Başakşehir'de forma şansı bulamayan yıldızı Robinho'yla ilgilendiği iddia ediliyordu. Lig Radyo'da editörümüz Ömer Necati Albayrak'ın sorularını yanıtlayan kulübün sportif direktörü Yılmaz Bal iddialara açıklık getirdi.


Robinho'nun dünyaca ünlü bir yıldız olduğuna vurgu yapan Bal, "Onun gibi bir oyuncuyu herkes takımında görmeyi ister. Başakşehir'deki durumu belli olmadan bir şey söylemek doğru olmaz. Bu yüzden bekleyip göreceğiz. Şu ana kadar onunla ilgili bir girişimimiz olmadı" ifadelerini kullandı.


'Forvet de alacağız'


Rizespor'a kazandırdığı oyuncularla taraftarın övgüsünü alan Bal, ara transferde hücum hattına bir forvet takviyesi de yapacaklarını belirtip, " Fransa'da ve Belçika'da oyuncular izledik. Hocamız da izliyor. Devre arasına kadar iyi bir forvet alarak hücumdaki sıkıntımızı çözmeyi planlıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Çaykur Rizespor, Başakşehir, Rizespor, Robinho, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'de bir ilk! Kayserispor'a kadın Başkan: Berna Gözbası
EURO 2020 play-off turu eşleşmeleri yapıldı! İşte karşılaşacak ülkeler Beşiktaş ile Galatasaray arasında müthiş takas! Al Diagne'yi ver Oğuzhan'ı Galatasaray'da Luyindama şoku: Sezonu kapattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 17:00:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yılmaz Bal: "Robinho'yu kim istemez"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]