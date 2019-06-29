Son Dakika Haberleri: Yılmaz, başkan yardımcıları ve müdürlerin makam araçlarını havuza çekti
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Yılmaz, başkan yardımcıları ve müdürlerin makam araçlarını havuza çekti

50 dakika önce

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, başkan yardımcılarının ve birim müdürlerinin kullanımına verilen makam araçlarını havuza çekti.

Yılmaz, başkan yardımcıları ve müdürlerin makam araçlarını havuza çekti, System.String[]
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, başkan yardımcılarının ve birim müdürlerinin kullanımına verilen makam araçlarını havuza çekti.

Toroslar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Yılmaz'ın talimatıyla birim müdürlüklerine ait makam araçları belediye garajına çekilirken; bundan sonraki dönemde araçların görevlendirme ile sadece hizmet işi için çalışacağı belirtildi.

Başkan Yılmaz, konuya ilişkin açıklamasında, "Tasarruf yapmaya önce kendi bünyemizden başlayarak, bunu diğer alanlara da yayacağız" diyerek, amaçlarının daha çok hizmet yapmak ve belediye kaynaklarını verimli kullanmak olduğunu söyledi. Makam araçlarının geri çekilmesinin hizmetlerin nitelik ve nicelik olarak kalitesinin artırılmasına katkı sunacağını anlatan Yılmaz, "Araçlarımızın kişiye özel değil, hizmete özel kullanılmasıyla kaynaklarımızı en uygun ve en yüksek verimle kullanacağız" dedi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:54 Kaynak: İHA
Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Güncel
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