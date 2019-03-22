Son Dakika Haberleri: Yılmaz, "Birlikte Üretecek Birlikte Kalkınacağız"

Yılmaz, "Birlikte Üretecek Birlikte Kalkınacağız"

54 dakika önce

Seçim çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Bigadiç'te tarlaya girip çapa yaptı.

Yılmaz,
Seçim çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Bigadiç'te tarlaya girip çapa yaptı. Bigadiç'te tarlaya girip çapa yapan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, hayvancılık ve tarımsal kalkınmayı sağlayacak 340 milyon TL'lik yatırım yapacaklarını ifade ederek, "Bu toprakların kıymetini bileceğiz, birlikte üreteceğiz" dedi.

Cumhur ittifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Bigadiç'te tarlaya girip çapa yaptı. Hazırlanacak Tarım ve Hayvancılık Master Planı ile Balıkesir'in Türkiye'yi doyuran il olmaya devam edeceğini vurgulayan Yücel Yılmaz, "Balıkesir'imizin toprakları bereketli topraklar. Yatırım ve projelerimizle topraklarımızın bereketini arttıracağız. Balıkesir'imiz kazanacak, Balıkesirlimiz kazanacak, Türkiye kazanacak" dedi.

Yılmaz, "Kırsal kalkınma hamlesi başlayacak"

Tarımda büyüme ve kalkınmayı sağlamak için 340 milyon TL yatırım yaparak 11 bin Balıkesirliye istihdam sağlayacaklarını ifade eden Yücel Yılmaz, Balıkesir'in tarım potansiyelini en iyi şekilde değerlendirecek projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Balıkesir'in toprağını zenginleştirmek ve bereketlendirmek için geldiklerini kaydeden Yılmaz, Balıkesir'de 'kırsal kalkınma hamlesi' başlatacaklarını ifade etti.

Yılmaz, "Bigadiç hayvancılık bölgesi olacak"

Çiftçi ve üreticilerin girdi maliyetlerini düşürmek, yeni pazar alanları oluşturmak ve Balıkesirlileri sağlıklı gıda ile buluşturmak için yola çıktıklarını ifade eden Yücel Yılmaz, Altıeylül ve Bigadiç'e büyükbaş hayvancılık bölgesi kuracaklarını vurgulayarak, "Meralarda yem ekip, et fiyatlarının düşürülmesini sağlayacağız. Katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitki ekimi teşvik edecek belediye alım garantisi vereceğiz. Dünyanın en güzel, sağlıklı ürünlerini biz ihraç edeceğiz. Bu toprakların kıymetini bileceğiz, birlikte üreteceğiz" dedi.

Yücel Yılmaz'a Bigadiç ziyaretlerinde AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ve Bigadiç Belediye Başkan Adayı İsmail Avcu eşlik etti. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:09 Kaynak: İHA

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