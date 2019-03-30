Son Dakika Haberleri: Yılmaz; Birlikte Yaşayıp Birlikte Yöneteceğiz

Yılmaz; Birlikte Yaşayıp Birlikte Yöneteceğiz

4 dakika önce

Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz, "Şeffaf bir belediyecilik sözü veriyorum. Kentimizi hep beraber yöneteceğiz hak ettiği yere getireceğiz" dedi.

Yılmaz; Birlikte Yaşayıp Birlikte Yöneteceğiz, System.String[]

İNOVASYON MERKEZİ KURACAĞIZ

7'den 77'ye Gaziemirlilerin görüşlerini almaya büyük özen gösteren Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz, Gaziemir Belediyesi olarak, Gaziemir'de toplumsal, kültürel, ekonomik ve çevresel sorunlara yenilikçi çözümler üretmek ve bunları hayata geçirmek adına Gaziemir İnovasyon Merkezi'ni hizmete sokacaklarını söyledi.

KENTİN LOKOMOTİFİ GAZİEMİR

Gaziemir'in kentin lokomotifi olduğuna dikkat çeken Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz, " Gaziemir, Ege Serbest Bölgesiyle, Fuar İzmir'i, Adnan Menderes Havalimanı ve farklı işletmeleriyle kentin gelişiminin ana gücüdür. İlçenin kapasitesinin ve potansiyelinin heba edilmesi, İzmir ve ülkenin global rekabette sınıf düşmesi anlamına gelir. Gaziemir'in potansiyelini doğru kullanarak vizyonunu ve vitrinini büyüteceğiz. Bu yerel kalkınma hamlesi için31 Mart yerel seçimi büyük önem taşıyor"dedi.

SON BİR GAYRET DAHA

Seçime sayılı saatler kaldığını hatırlatan Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz, ilçede yerel kalkınmaya verilecek desteğin ülke ekonomisine verilecek destek olduğunu dile getirdi. Gönül Belediyeciliği yapacak ekibi için Yılmaz, vatandaşlardan seçim tutanakları seçim kurullarına verilinceye kadar çalışmalarını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:21 Kaynak: Bültenler

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