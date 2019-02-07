Yılmaz: "Bu Şehir İçin Tek Yürek Olacağız"
1 saat önce
AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı ve Karesi Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz, Susurluk'ta muhtarlar ile bir geldi.
AK Parti Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı ve Karesi
Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz
, Susurluk
'ta muhtarlar ile bir geldi.
AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı ve Karesi Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz, Susurluk Kaymakamlığı'nın muhtarlar ve kamu kurum müdürlerinin iştirakiyle her ay gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısına katılarak, Susurluk ile ilgili projeleri hakkında bilgiler verdi. Toplantıya Susurluk Kaymakamı Osman Ateş, Susurluk Belediye Başkanı Hüseyin Hızlıoğlu
, Susurluk Belediye Başkan Adayı Şükrü Gür
ve kurum müdürleri katıldı. Susurluk belediye Başkanı'nın Susurluk için çok emek harcadığını vurgulayarak sözlerine başlayan Başkan Yılmaz, şimdi sıranın Susurluk'ta istihdamın arttırılması, tarımın, hayvancılığın daha da geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına geldiğini söyledi. Başkan Yılmaz, "Bu gelişimlerin nasıl olacağını Susurluk Belediye Başkan Adayımız Şükrü Gür ile birlikte tek tek sizlere açıklayacağız. Susurluk'u geleceğe taşımak için birlikte çok çalışacağız. Bizim insanımız girişimcidir ve biz bu şehrin kaynaklarını iyi biliyoruz. Hep birlikte işsizlik kaygısı olmadığı, çevre kirliliğinin az üretimin fazla olduğu bir şehir için tek yürek olacağız. Selçuklu
ve Osmanlı'nın mirasçısı biziz. Biz Cumhuriyet'in ta kendisiyiz. Balıkesir'de her alanda kalkınma hamlesi başlatacağız. Biz inanıyoruz siz de inanın" dedi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:27 Kaynak: İHA
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