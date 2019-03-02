Son Dakika Haberleri: Yılmaz: "Büyük Bir Heyecanla Cumhurbaşkanımızı Bekliyoruz"

Yılmaz: "Büyük Bir Heyecanla Cumhurbaşkanımızı Bekliyoruz"

1 saat önce

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Büyük bir heyecanla Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz" dedi.

Yılmaz:
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Büyük bir heyecanla Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz" dedi.

Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun mitingine tüm vatandaşları davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Mart 2019 Pazar günü saat 16.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda halkla kucaklaşacağını hatırlatan Yılmaz, tüm vatandaşları; gönül insanı, mazlumların hür sesi olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek büyük Samsun mitingine ve büyük coşkuya ortak olmaya çağırdı.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın gönlünde her zaman Samsun'un ayrı bir yeri vardır" diyen Yılmaz, "19 Mayıs kentimiz Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye gönülden, büyük bir sevgiyle her zaman destek vermiştir. 'Sayın Recep Tayyip Erdoğan' geliyor dendiğinde hepimiz gibi içlerini büyük bir heyecan sarmıştır. Çünkü sevgi karşılıklıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızı Pazar günü saat 16.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda ağırlayacağız. Tevazu, samimiyet ve gayret ile çıktığımız bu yolda liderimizin Samsun'da vereceği önemli mesajları, büyük coşkuyu sabırsızlıkla bekliyoruz. Halkımızı bu büyük güne ortak olmaya, Cumhurbaşkanımızı kucaklamaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:19 Kaynak: İHA

AK Parti, Yusuf Ziya Yılmaz, Milletvekili, Samsun, Politika
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