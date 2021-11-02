Yılmaz Büyükerşen 2021 Sanat İnsanı Ödülü aldı - Son Dakika

Her yıl 15 Nisan'da kutlanan Dünya Sanat Günü etkinlikleri kapsamında UNESCO resmi partneri Uluslararası Dünya Plastik Sanatlar Derneği ve Türkiye Ulusal Komitesi tarafından pandemi sebebiyle 1 Kasım'da gerçekleştirilen Wallace Hartley Dünya Sanat Günü Ödül Töreni'nde, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 2021 Sanat İnsanı Ödülü aldı.

Önceden belirlenen programı sebebiyle İstanbul'da düzenlenen törene katılamayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in ödülünü, Efsaneler Belgeselinde Büyükerşen'e yer veren gazeteci, yazar ve belgeselci Tuluhan Tekelioğlu aldı. Dünya Plastik Sanatlar Derneği ve Türkiye Ulusal Komitesi Başkanı Bedri Baykam, "Yaratıcı belediye başkanı ama ondan da öte büyük bir aydın ve sanatçı olarak, efsane kimliğinizle Eskişehir'i dünya çapında örnek bir üniversite kenti haline getiren vizyoner kimliği için, Büyükşehir Belediye Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e sevgi, saygı ve teşekkürlerimizle" sözleriyle Başkan Büyükerşen'in ödülünü Tuluhan Tekelioğlu'na takdim etti.

2021 Sanat İnsanı Ödülü'nü Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen adına aldığı için büyük gurur duyduğunu ifade eden Tekelioğlu, "Yılmaz Büyükerşen, hayal ettiği kenti yeniden var ederek, imkânsızı mümkün kılan biri. Biz onu bir efsane olarak biliyoruz ve sonsuza dek öyle olacak. Bu ödülü Yılmaz Büyükerşen, Eskişehirliler adına alıyor" dedi.