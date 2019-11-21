Son Dakika Haberleri: Yılmaz Büyükerşen, Aydın'a Adnan Menderes heykeli hediye etti
Son Dakika Güncel Yılmaz Büyükerşen, Aydın'a Adnan Menderes heykeli hediye etti - Son Dakika

Yılmaz Büyükerşen, Aydın'a Adnan Menderes heykeli hediye etti

6 saat önce

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, kendisinin yaptığı merhum Başbakan Adnan Menderes'in balmumu heykelini, Aydın'daki Merhum Adnan Menderes Anı Köşesi ve Çok Amaçlı Salonu'na konulmak üzere kente armağan etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, kendisinin yaptığı merhum Başbakan Adnan Menderes'in balmumu heykelini, Aydın'daki Merhum Adnan Menderes Anı Köşesi ve Çok Amaçlı Salonu'na konulmak üzere kente armağan etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Koçarlı ilçesindeki Çakırbeyli Mahallesi'ni ziyaret etti.

Büyükerşen'in hediyesi, Merhum Adnan Menderes Anı Köşesi ve Çok Amaçlı Salonu'na konuldu.

Çerçioğlu ve Büyükerşen, burada mahalle sakinleriyle bir süre sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çerçioğlu, Büyükerşen'i misafir etmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Büyükerşen de Çerçioğlu'na başarılarının devamını diledi.

Yılmaz Büyükerşen, Aydın'a Adnan Menderes heykeli hediye etti

Alaaddin Yılmaz, Adnan Menderes, Eskişehir, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:55 Kaynak: AA
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