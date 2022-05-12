Yılmaz Büyükerşen'den Eskişehir'deki yasaklara karşı özgürlük çağrısı: Festival yasağı kararından geri dönün - Son Dakika
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Yılmaz Büyükerşen'den Eskişehir'deki yasaklara karşı özgürlük çağrısı: Festival yasağı kararından geri dönün

12.05.2022 11:10

Eskişehir Valiliği'nin 15 gün boyunca açık alan etkinliklerini yasaklama kararı almasının ardından Anadolu Fest organizasyonu iptal edildi ve bu duruma yurt genelinden tepki yağdı. Yasak kararına bir tepki de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'den geldi. Büyükerşen yasak tarihlerinin 19 Mayıs'ı da kapsadığına dikkat çekerek "Eskişehir'imiz yasaklarla değil özgürlüklerle, bilimle, sanatla, kültürle anılmayı hak ediyor" dedi.

12-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Anadolu Fest öncesi Valilik kararıyla etkinliklerin yasaklanmasına tepkiler büyüyor. Son olarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, etkinliğin yasaklanmasına tepki gösterdi.

"YASAKLARIN 19 MAYIS'I DA KAPSAMASI BİZLERİ AYRICA ÜZMEKTEDİR"

"Öncelikle kültürün, sanatın kenti Eskişehirimizin böylesine bir kararla, böylesine bir yasakla anılıyor olmasından büyük üzüntü duyduğumu ifade etmeliyim.

Kamuoyu, on binlerce öğrencinin yaşadığı bu kentte, böylesine bir uygulamanın kişisel hak ve özgürlükleri ihlal ettiğini söylüyor. Ayrıca bu yasak tarihlerinin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kapsıyor olması bizleri ayrıca üzmektedir. Türkiye'nin dört bir yanındaki sanatçılar da bu yasağa açıklamalarıyla tepki gösterdiler. Gençler sürekli olarak bizlere ulaşarak, kararın kaldırılması taleplerini iletiyorlar.

"SAYIN VALİMİZ TEPKİLERE SESSİZ KALMAYACAKTIR"

Ben, kentteki tüm gençler adına, sivil toplum kuruluşları adına, sanatçılar adına bu kararın tekrar gözden geçirilmesi konusunda yetkililere çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Valimiz, bu tepkilere sessiz kalmayacaktır. Çünkü gençliğin başkenti Eskişehirimiz yasaklarla değil; özgürlüklerle, bilimle, sanatla, kültürle anılmayı hak ediyor."

YORUMLAR (1)
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İdare Mahkemesi, valilik yasaklarına itirazı kabul etmedi (2) İdare Mahkemesi, valilik yasaklarına itirazı kabul etmedi (2) Eskişehir Halkevi'nden Valiliğin Yasak Kararına Dava: 'Bir Kent, Gece Vakti, Tek Adamın Keyfi Şekilde Verdiği Yasaklama Kararıyla Yönetilemez' Eskişehir Halkevi'nden Valiliğin Yasak Kararına Dava: 'Bir Kent, Gece Vakti, Tek Adamın Keyfi Şekilde Verdiği Yasaklama Kararıyla Yönetilemez'

Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Yılmaz Büyükerşen'den Eskişehir'deki yasaklara karşı özgürlük çağrısı: Festival yasağı kararından geri dönün - Son Dakika


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