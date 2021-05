Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir yeşil kalsın dedi 2500 fidan aldı! - Son Dakika

Başkan Büyükerşen belediye iştiraklerinin kampanyaya 2500 fidan alarak katıldığını duyurdu.

Yeşile ve doğaya her zaman sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi, Eskişehirspor'a destek olunması amacıyla başlatılan 'Hedef 1 Milyon Fidan' kampanyasına da iştirakleri aracılığıyla destek oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102. yılı nedeniyle şahsı adına yaptığı 102 fidan desteğinin ardından, kurum olarak da 2500 fidan desteği sağlandı. Kampanyaya belediye iştiraklerinden İmar İnşaat Ticaret A.Ş. 1000 adet, Estram A.Ş. 500 adet, Espark A.Ş. 500 adet ve Kentaş LTD. ŞTİ. 500 adet olmak üzere Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adına toplam 2500 fidan bağışında bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla şehirdeki kurum, kuruluş ve iş insanlarına destek çağrısında bulunan Başkan Yılmaz Büyükerşen, kampanyanın tanıtımı için de gerekli desteği sağlayacaklarını açıkladı.