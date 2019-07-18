Son Dakika Haberleri: Yılmaz: "Çok çalışmak boynumuzun borcu"
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Yılmaz: "Çok çalışmak boynumuzun borcu"

1 saat önce

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Ülkemize ve milletimize durmadan çok çalışarak hizmet etmek, vatan emanetime sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur" dedi.

Yılmaz:
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Ülkemize ve milletimize durmadan çok çalışarak hizmet etmek, vatan emanetime sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda birçok konu ele alındı.

Toplantıya katılan Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, yoğun bir çalışma programının genel merkez bünyesinde devam ettiğini, yerel yönetimler biriminde ise parti politikaları doğrultusunda önemli bir istişare, değerlendirme ve uygulama safhasının sürdüğünü söyledi.

"Sorumluluğumuzun farkındayız"

Sorumluluk alanları kapsamında her konunun detaylarıyla ele alındığını, artıların eksilerin çok iyi analiz edildiğini ifade eden Yılmaz, "Ülkemize ve milletimize durmadan çok çalışarak hizmet etmek, vatan emanetine sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Büyük bir sorumluluk ve vebali omuzlarımızla taşıdığımızı bilerek hareket ediyoruz. Halkımıza hizmet noktasında hiç bir eksik bırakmamak, hizmet seferberliğini en üst seviyelere çıkarmak istiyoruz. Türkiye önemli bir süreçten geçerken, atacağımız her adım önemli. Yerel yönetimler olarak en iyi hizmetle gönül belediyeciliğini oluşturarak, Türkiye'de örnek belediyecilik anlayışını devam ettirme konusunda kararlıyız" diye konuştu.

Yılmaz, merkezi Konya'da bulunan Adige Dili Derneği Başkanı Ali İhsan Tarı ve yönetim kurulu üyelerini de Mecliste ağırladı. - SAMSUN
Milletvekili, AK Parti, Samsun, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:11 Kaynak: İHA
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