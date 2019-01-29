Yılmaz: "Cumhur İttifakı Ülkenin Bekasının Koruyucusu"

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Cumhur İttifakı'nın ülkenin bekasının koruyucusu durumunda olduğunu söyledi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Cumhur İttifakı'nın ülkenin bekasının koruyucusu durumunda olduğunu söyledi.



Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, İlkadım, Ayvacık ilçelerinde teşkilat ile halk ziyaretleri gerçekleştirdi. İlçelerde teşkilat ve başkan adaylarını ziyaret eden, onlarla birlikte esnaf, halk buluşmaları gerçekleştiren Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığına atanan Oktay Avcılar, AK Parti Ayvacık İlçe Başkanlığına atanan Sertaç Çan ile Cumhur İttifakı Ayvacık Belediye Başkan Adayı Halil Kalaycı'ya 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.



Programlarında teşkilat üyeleriyle toplantı gerçekleştiren, vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart seçimleri için tevazu, samimiyet ve gayret ile çok çalışma çağrısını yeniledi. Şer odaklarının Cumhur İttifakı'nın başarısını engellemek için ellerinden ne geliyorsa yaptığına dikkat çeken Milletvekili Yılmaz, Cumhur İttifakı'nın büyük birlikteliğin, gönül yolculuğunun ülkenin bekasının korunmasına yönelik, el ele omuz omuza 'Türkiye, millet için' yola çıkmak olduğunu vurguladı.



"Ülkemiz çok hassas bir süreçten geçiyor"



17 yıldır AK Parti'nin ülkenin her bir meselesinin çözüme kavuşması için çok çalıştığını ifade eden Yılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bizler hiç bir zaman sorunları halının altına süpüren taraf olmadık. AK Parti kazansın mantığı yerine Türkiye, halkımız kazansın düşüncesinden ayrılmadık. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye sevdasıyla yola çıktı. Onun bu sevdası tüm AK kadroları sardı. Halka hizmet, Hakk'a hizmet yolundan ayrılmadık. Ülkemiz çok hassas bir süreçten geçiyor. 31 Mart seçimleri için yapılan 'beka' vurgusu ise o kadar çok önemli ki. Kirli ellerce Türkiye'nin karşısına çıkarılan zorlukları, ülkeye yaşatılanları düşününce bekanın ne kadar ehemmiyet taşıdığını bir kez daha anlıyoruz. Cumhur İttifakı ülkenin bekasının koruyucusu durumundadır. Seçimler üzerinden başlatılan algı operasyonları, kirli ittifaklar, iftiralar, karalamalar, dört koldan saldırılar ortada. Peki, ne yapacağız? El ele vereceğiz, gönül gönüle olacağız, bunlara fırsat vermeyeceğiz, sandıkta yine 'büyük Türkiye için' diyeceğiz. Büyük güçlü Türkiye'nin inşasını ise birlikte sürdüreceğiz."



Teşkilat üyelerine gece-gündüz demeden Cumhur İttifakı'nın başarısı için çok çalışma vurgusu yapan Yılmaz, özellikle sahada Cumhur İttifakı'nın, yapılan-yapılacak hizmetlerin, ülkenin nasıl bir süreçten geçtiğinin, kazanımların korunmasının çok iyi anlatılması gerektiğini, her bir vatandaşa ise birebir ulaşılmasının şart olduğunun da altını çizdi.



Yılmaz, gün boyu süren programında İl Başkanı Ersan Aksu, Ayvacık Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun'u da ziyaret etti. Programlara İlkadım Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Erdoğan Tok, Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Turan Çakır, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Soğuk da eşlik etti. - SAMSUN

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