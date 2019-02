Yılmaz, "Cumhur İttifakı Zafere Yürüyor"

Seçim çalışmalarına devam eden AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Balya'da vatandaşlarla buluştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen Balya Aday ve Proje Tanıtım Toplantısı'na katılan Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, "Cumhur İttifakı olarak Balıkesir'i şaha kaldırmak ve dünyaya 'ben buradayım' diyen bir şehir yapmak istiyoruz" dedi.



Dereli, "Cumhur ittifakı 31 mart'ta perçinlenecek"



Aday ve Proje Tanıtım Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapan MHP İl Başkanı Orhan Dereli, "15 Temmuz hain darbe girişimi ile başlayan, Yenikapı ruhuyla, referandum ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devam eden Cumhur İttifakı; 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri ile perçinlenecektir. Bizler, ülkemiz sınırları içerisinde son terörist etkisin hale getirilene kadar hükümetimizin ve devletimizin yanında olacağız. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Cumhur İttifakı tüm Türkiye'de olduğu gibi Balıkesir'de de güzel bir uyumla devam etmekte. Allah'ın izniyle başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 20 ilçemizi bu uyumla zafere taşıyacağız" dedi.



2014'ten bu yana Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç ile uyumlu bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, "Kendisi tek başına bir ordu gibi Milliyetçi Hareket Partisi'ni temsil etti. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Bizim temellerini, yakaladığımız uyumla 2014 yılında attığımız Cumhur İttifakı Balıkesir için güzel günlerin habercisi. Balya'da istihdamı arttıracak çok güzel projelerimiz var. Ama öncelikle söz veriyorum; 1,5 yıl içerisinde Balya'da taşını döşemediğimiz hiçbir yer kalmayacak" dedi.



Yılmaz, "Bizim bereketimiz bize yeter"



Büyükşehir'in bir medeniyet projesi olduğunu vurgulayan Yücel Yılmaz, "Balıkesir'in hızlı kalkınan, göç vermeyen, hızlı ve kaliteli organizasyon yapabilen bir il olması gerekiyor. Bizim bereketimiz bize yeter. Madenlerimiz, verimli topraklarımız, nitelikli insan kaynağımız, iş bilirliğimiz, geçmişimiz bizim her şeyin üstesinden gelebileceğimizi gösteriyor. Başarmak için ihtiyacımız olan şey ise inanmak ve kaliteli organizasyon yapabilecek ekip. Artık çok daha güçlüyüz. Çünkü Cumhur İttifakı Balıkesir'in yüzde 65'ini, 70'ini temsil ediyor. Balıkesir'i şaha kaldırmak, Balıkesir'i kendine yeten değil Türkiye'ye yeten hatta dünyaya ben buradayım diyen bir şehir yapmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.



Kafaoğlu, "Balya için çalışacağız"



Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balya'nın her zaman bayrağın ve vatanın yanında olan bir ilçe olduğunu kaydederken AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ise Balya'nın kendileri için, Türkiye için kıymetli olduğunu söyledi. Cumhur İttifakı'nın Balya'da hizmet ve gönül belediyeciliğini en iyi şekilde yansıtacağını söyleyen Canbey, "Hep birlikte Cumhur İttifakı olarak Balya'da daha güzel hizmetler yapacağız" dedi.



Kılıç, "Hedef devletin bekasını korumak"



Cumhur İttifakı'nın hedefinin belediye kazanmak değil, devletin bekasını korumak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni muhasır medeniyetler seviyesine çıkarmak olduğunu söyleyen Cumhur İttifakı MHP Balya Belediye Başkan Adayı Osman Kılıç, "Aramıza fitne sokmak isteyenlere, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne göz koyanlara karşı dün olduğu gibi hem bugün hem de yarın görevimizin başında, devletimizin emrindeyiz. Türkiye Cumhuriyetini korumak, yaşatmak en asli görevlerimizden bir tanesidir" dedi. Ekibiyle birlikte Balya'ya hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Osman Kılıç, "Bizler sadece bir partinin temsilcisi değiliz. Bizler bunların üstünde Türk Milletinin onurlu bir ferdi sizlerin bir evladıyız. Her zaman sizlerin hizmetinizde olduk. Ele ele, omuz omuza 2023'e giden bu yolda hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır diyerek Balya'mızı hak ettiği yerlere getireceğiz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.



Ayhan, "Onurlu geleceği birlikte inşa edeceğiz"



Cumhur İttifakı'nın ülkenin bekasını korumak için ortaya çıktığını söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, "Bizim hedefimiz; Türkiye'nin onurlu geleceğini inşa etmek ve lider ülke Türkiye'yi oluşturmaktır. Bu ülkede her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Mahalli idareler, siyasetin alt yapısının oluşturulması ve insan kaynağının yetiştirilmesi noktasında önemlidir. Asıl önemi ise vatandaşla birebir yakın olmasıdır. Balıkesir, hem Adalet ve Kalkınma Partisi'ne hem de Milliyetçi Hareket Partisi'ne şehrin anahtarını teslim eden bir ildir. Cumhur İttifakı'nın başarısı vatandaşa hizmet götürmenin ötesinde ülkenin bekasının pekiştirilmesi demektir" dedi.



Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen Balya Aday ve Proje Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Cumhur İttifakı MHP Balya Belediye Başkan Adayı Osman Kılıç ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa AK Parti Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur ve Mustafa Canbey, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam, MHP İl Başkanı Orhan Dereli, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti ve MHP ilçe başkanları ile Cumhur İttifakına gönül veren yüzlerce Balyalı katıldı. - BALIKESİR

