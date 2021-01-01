Yılmaz'dan 2021'e çalışarak girenlere ziyaret - Son Dakika

Yılmaz'dan 2021'e çalışarak girenlere ziyaret

01.01.2021 14:58
Yılmaz'dan 2021'e çalışarak girenlere ziyaret, System.String[]

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yeni yılı çalışan esnaf ve kamu görevlileriyle birlikte karşıladı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yeni yılı çalışan esnaf ve kamu görevlileriyle birlikte karşıladı.

2020 yılının son saatlerinde ziyaretler gerçekleştiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay eşlik ederken, ilk olarak Yüksek İhtisas Taksi Durağı'ndaki taksici esnafıyla bir araya geldi. Başkan Yılmaz, "Her fırsatta bir araya geldiğimiz taksici kardeşlerimizin yaptığı işlerin zorluğunu ve önemini biliyoruz. Taksici esnafımız gece gündüz demeden halkımıza hizmet ederek, ekmeklerinin peşinde koşuyor. Yıldırım Belediyesi olarak taksici esnafımıza elimizden ne geliyorsa her türlü desteğe açığız. Dürüstlük ve kaliteli hizmet anlayışıyla taksicilik mesleğini gururla gerçekleştiren esnafımızın yeni yılını kutluyorum" dedi.

Taksi Durağı ziyaretinin ardından Başkan Yılmaz, emniyet güçleriyle buluştu. Sırasıyla Yıldırım Polis Merkezi ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli emniyet güçleri ile uygulama noktalarında görev yapan polis memurlarını ziyaret eden Başkan Oktay Yılmaz, polis teşkilatı ve güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı. Uygulama noktalarındaki vatandaşların da yeni yılını kutlayarak tatlı ikramında bulunan Başkan Yılmaz, yeni yılın ülkemizde, İslam Coğrafyası'nda ve tüm dünyada daha mutlu, daha huzurlu ve barış içerisinde geçmesini temenni ederek, "Arkadaşlarımız da mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yapıyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bugün çaba sarf edecek sağlık personellerimize, toplumumuzun huzur ve güvenliği için görev başında olan emniyet güçlerimize, toplumumuzun tüm kesimlerine hizmet edecek kamu görevlisi tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başta Yıldırım'da olmak üzere tüm hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılın gerek ülkemize gerekse dünyaya sağlık, huzur, barış, mutluluk ve esenlik getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

2021'in ilk bebekleri

Moral ziyaretlerinde Başkan Yılmaz'ın son durağı ise 112 Acil Çağrı Merkezi ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel, Atilla Ödünç, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Yılmaz, yılbaşı gecesi görevi başında olan ekiplerle sohbet edip, yeni yıllarını kutladı. Ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek 2021 yılının Yıldırım'da dünyaya gelen ilk bebekleri Baran Ali ile Hatice Kübra'nın ailelerini tebrik eden Başkan Yılmaz, "Yeni yılın Yıldırım'da doğan ilk bebekleri Baran Ali ile Hatice Kübra'nın dünyaya gözlerini açmalarına şahit olduk. Hediyesini takdim ettik ve bebeğimizi burada karşılamış olduk. Yıldırım'ın ilk bebekleri olan Baran Ali ile Hatice Kübra'nın değerlerimizle, kültürümüzle yetişen neslin bir temsilcisi olacağına inanıyor ve yavrularımıza Cenab-ı Hak'tan bereketli bir hayat niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan sağlık çalışanlarının da yeni yılını tebrik eden Başkan Yılmaz, "İçinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde bizler evimizdeyken sizler canınızı ortaya koyuyorsunuz. Bir nöbetten çıkıp diğer nöbete koşuyorsunuz. Gecelerce uykusuz kalarak sevdiklerinizden ayrı günler geçiriyorsunuz. Bütün hastalarınıza ailenizden biri gibi yaklaşıyorsunuz. Sizlere minnettarız, her şey için sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. Ben yeni yılınızı kutluyor, sağlık ve mutluluklar temenni ediyorum" dedi. - BURSA

Yılmaz'dan 2021'e çalışarak girenlere ziyaret
Yılmaz'dan 2021'e çalışarak girenlere ziyaret
Yılmaz'dan 2021'e çalışarak girenlere ziyaret
Yılmaz'dan 2021'e çalışarak girenlere ziyaret

Oktay Yılmaz, Yıldırım, AK Parti, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yılmaz'dan 2021'e çalışarak girenlere ziyaret - Son Dakika


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