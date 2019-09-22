Son Dakika Haberleri: Yılmaz'dan AK Parti'nin Berlin ve Londra temsilciliklerine ziyaret
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Yılmaz'dan AK Parti'nin Berlin ve Londra temsilciliklerine ziyaret

20 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, partisinin yeni açılan Londra ve Berlin temsilciliklerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alacak.

Yılmaz'dan AK Parti'nin Berlin ve Londra temsilciliklerine ziyaret, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, partisinin yeni açılan Londra ve Berlin temsilciliklerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Londra ziyareti kapsamında partisinin temsilciliğini ziyaret ederek yeni açılan temsilcilikte yapılan çalışmalar ve planlanan programları yerinde görecek.

Bunun yanı sıra yarın Doğu Londra Camisi'nde Müslüman topluluklar liderleri ile buluşacak Yılmaz, AK Parti'nin Müslüman ülkelerdeki krizlere yönelik gelecek perspektifini değerlendirecek.

Londra'da akademisyenler, düşünce kuruluşları, aktivistler ve yazarlar ile bir araya gelecek Yılmaz, Türk vatandaşları ile de sohbet edecek.

Almanya'ya ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Almanya'nın başkenti Berlin'de de partisinin yeni açılan temsilciliğini ziyaret edecek.

Öte yandan Yılmaz, Almanya'da üst düzey bürokratlar, milletvekilleri, iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Alman medya temsilcileri ve Türk basını ile bir araya gelecek.

AK Parti, Almanya, Berlin, Londra, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:34 Kaynak: AA
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