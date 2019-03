Yılmaz'dan Girişimci Kadınlara Müjde

Farklı iş kollarında faaliyet gösteren iş kadınları ile bir araya gelen Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz, girişimci kadınlara birçok müjde verdi.

Seçim kampanyası kapsamında ev ziyaretlerini aralıksız sürdüren Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz, faklı iş kollarında faaliyet gösteren iş kadınlarıyla bir araya geldi. Yılmaz, "Konu kadın olunca benim duyarsız kalmam mümkün değil. Her daim kadınlar için çalışan bir siyasetçi oldum. Kadın iyi olduğunda aile de toplum da iyi olur. Kadınların her alanda güçlü bir şekilde var olması gerekir. Türkiye'de iş hayatında kadın oranı yüzde 34-35 seviyesinde. Bu seviyeye de son 10 yıldaki hamlelerle gelindi. Dünya genelinde söz konusu oran yüzde 52'leri buluyor. Gaziemir'de bu potansiyeli birlikte harekete geçireceğiz" dedi.



"Cam tavanları kıracağız"



Hükümetin kadınlara karşı pozitif ayrımcılık yaptığını hatırlatan Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz Gaziemir Belediyesinde de pozitif ayrımcılığı yapacaklarını söyledi. Yılmaz, "Hükümetimizin esnafa, sanatkara, KOBİ'lere çok fazla desteği var. Kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz, bunlardan yararlanın. Bazı kadınların üzerlerinde hissettikleri cam tavanı sadece kendileri görüyor, dışarıdakiler görmüyor. Hissettikleri o 'cam tavanı' Kadınlarımızla birlikte biz kıracağız. Gaziemirli kadınlarımızın iş hayatına engel olarak gördükleri eksikliklerinin tamamını birlikte ortadan kaldıracağız. Eğitim desteği vereceğiz. Mesleki Eğitim Desteği vereceğiz. İş kurmalarına destek olacağız. Tanıtım ve satış konularında destek olacağız. Kadınların sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve toplumsal alandaki dezavantajlı konumlarını avantaja çevirmek için reform düzeyinde uygulamaları Gaziemir'de gerçekleştireceğiz. Kadının bireysel ve toplumsal olarak güçlenmesi bizim olmazsa olmazımızdır. Kadınlarımızın istihdamda ve girişimcilikte işgücüne katılımlarına destek vereceğiz" şeklinde konuştu.



"Kadınlarımızla birlikte yöneteceğiz"



Gaziemirli kadınların değerli fikir ve görüşlerini alarak Belediye projelerini hayata geçireceklerini belirten Başkan adayı Yılmaz, bunun için Gaziemir'de Kadın Meclisi kuracaklarını ifade etti. Yılmaz, "Artık kadınların bakış açıları ve görüşleri şehir yönetiminde olacak. Çalışan kadınlarımızın en çok ihtiyaç duyduğu konulardan birisi kreş desteğidir. Her mahallemizde geleceğimiz olan çocuklarımız için kreşler açacağız. Öğretmenleri de sizin bildiğiniz, tanıdığınız, içinizden biri olacak. Sizler önereceksiniz, maaşını da bizler ödeyeceğiz" diye konuştu. - İZMİR

