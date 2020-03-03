Yılmaz'dan Kent Konseyi'ne ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yılmaz'dan Kent Konseyi'ne ziyaret - Son Dakika

Yılmaz'dan Kent Konseyi'ne ziyaret

6 saat önce

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kent Konseyi'ni ziyaret ederek, yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Yılmaz'dan Kent Konseyi'ne ziyaret, System.String[]

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kent Konseyi'ni ziyaret ederek, yönetim kurulu toplantısına katıldı.


Kaplıkaya Cazibe Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette, Başkan Oktay Yılmaz, yönetim kurulu üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu. Yıldırım'a ortak akıl, ahlak ve bilimin ışığında hizmet etmeye gayret ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, Kent Konseyi Başkanı Bingöl ve yönetim kurulu üyelerinden şehrin toplumsal meselelerine odaklı çalışma yapmalarını istedi. Başkan Yılmaz, bunun için atılacak her adımda Yıldırım Belediyesi olarak desteğe hazır olduklarını vurguladı.


Kent konseylerinin bulunduğu önemli olduklarını ifade eden Başkan Yılmaz, "Kent konseylerinin kurulma maksadı şehrin dinamiklerini harekete geçirmek ve şehri birçok yönden geliştirmektir. Biz kent konseylerinin ilçemiz açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. Yıldırım Kent Konseyimizde ilçemizde önemli çalışmalara imza atan, Yıldırım'da sosyal hayata yön veren önemli kuruluşlarımızdan. Yıldırım'ın yaşam kalitesini yükseltme noktasında elini taşın altına koyan Kent Konseyimizin talepleri bizlerin çalışmalarına rehber oluyor. Mahalli idare olarak özellikle sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve dernekler ile birlikte ortak hareket etmek, ilçemizin kalkınmasında izlediğimiz yollardan biri" dedi. - BURSA

Mehmet Melih Oktay, Kent Konseyi, Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:49 Kaynak: İHA
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