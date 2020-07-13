Yılmaz'dan şampiyona kutlama

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 9.Grup'u zirvede tamamlayan Bursa Yıldırımsporlu şampiyonların sevincine ortak oldu.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 9. Grup'ta Yıldırım'ı ve Bursa'yı temsil eden Bursa Yıldırımspor, Covid-19 salgını sebebiyle liglere verilen aranın ardından, Türkiye Futbol Federasyonu'nun alt ligleri oynatmama kararı almasıyla,zirvesinde yer aldığı grupta şampiyon ilan edildi. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 9.Grup'u şampiyon olarak tamamlayarak TFF 3. Lig'e yükselen ve 15 yıl aranın ardından amatör liglerden profesyonel lige çıkan ilk Bursa takım olan Bursa Yıldırımspor'u tebrik edenlerden biri de Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz oldu. Belediye önünde Bursa Yıldırımspor Kulüp Başkanı Ekrem Senal ve yönetim kurulu üyeleri ile teknik kadro, sporcular ve ailelerini AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay ile ağırlayan Başkan Yılmaz, şampiyonluk coşkusunu paylaştı.

Bursa Yıldırımspor'un elde ettiği şampiyonlukla ve profesyonel liglerde Yıldırım'ı temsil edecek olmaları nedeniyle ilçenin gururu olduklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesini sezon boyunca zirvede sürdürerek hak ettiği şampiyonluğa ulaşan ilçemizin temsilcisi Bursa Yıldırımspor'un Başkanı Ekrem Senal'ı, yönetimini, teknik ekibi ve futbolcu kardeşlerimiz yürekten kutluyorum. Yıldırım'ın adı artık profesyonel liglerde anılacak. Elde edilen bu başarı, ilçemizin gençlerini ve çocuklarını da spor yapmaya teşvik edecek. Bu şampiyonlukta emeği geçenleri kutluyor, yeni sezonda TFF. 2. Lig yolunda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından belediye önünde yapılan davullu zurnalı kutlama ile şampiyonlar gönüllerince eğlendi. - BURSA