Yılmaz'dan "Silivri'ye hizmette 1.yıl" toplantısı - Son Dakika

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, pandemi nedeniyle ertelenen "Silivri'ye Hizmette 1.Yıl Toplantısı"nı basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirdi. Başkan Yılmaz, "Memleketi, dini, inancı, ideolojik görüşü ne olursa olsun herkesle kucaklaşmak istediğimi söylemiştim. Herkese eşit bir yönetim, hizmet alana da hizmet verene de eşit bir belediye başkanı olacağım" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, basın mensupları ile bir araya gelerek "Hizmette 1.Yıl Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi. Silivri Belediyesi Sanat Galerisinde gerçekleştirilen toplantıda Belediye Başkan Yardımcıları Harun Akkan, Emre Sarısaltıkoğlu ve Hasan Solak katıldı.

"HANGİ İNANCI VE GÖRÜŞÜ OLURSA OLSUN AYIRMADIK"

Memleketi, dini, inancı, ideolojik görüşü ne olursa olsun herkesle kucaklaşmak istediğini söyleyen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "29 Aralık 2019 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin takdirleriyle, Cumhur İttifakı'nın Silivri Belediye Başkan Adayı olarak açıklanmamdan sonra 3 aylık seçim süresinde, neler yapacağımı sizlerin huzurunda kamuoyu ile paylaştık. Kahvehane toplantıları yaptık, açık hava toplantıları yaptık, ev ziyaretleri yaptık ve Silivri'nin eksikliklerini, ihtiyacı olan şeyleri uzun uzadıya anlattık. Memleketi, dini, inancı, ideolojik görüşü ne olurda olsun herkesle kucaklaşmak istediğimi söylemiştim. Herkese eşit bir yönetim, hizmet alana da hizmet verene de eşit bir belediye başkanı olacağımı söylemiştim.Bu şu demek; herkes belediyeden eşit hizmet aldığı gibi çalışma arkadaşlarıma da siyasi görüşleri ne olursa olsun, düşünceleri ne olursa olsun, işlerini doğru dürüst yapıyorlarsa, o işte ehilselerse çalışmaya devam edeceklerini söylemiştim" dedi.

"YORULMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Silivri'ye Hizmette 1.Yıl Toplantısında bu zamana gerçekleştirilen hizmetlerden bahseden Yılmaz,"Sizlere en iyi nasıl hizmet edebiliriz, Silivri'mizin sorunlarını en hızlı şekilde nasıl çözebiliriz diyerek, canla başla çalışıyoruz. Sizlerin memnuniyeti ve hayır dualarınızdan aldığımız güçle daha güzel ve daha mutlu bir Silivri için yılmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Yılmaz'ın detayları konuşmasına yer verilen faaliyet videosundaki bazı hizmetler şu sözlerle anlatılıyor:

"20 MİLYON BORÇ ÖDEDİK"

Çok önemli olan bu planlamaları yaparken, ilçemizin geleceğini oluşturacak yatırımların kaynaklarını da düşünüyoruz. Göreve geldiğimizde, masaya yatırdığımız hususlardan biri de, 248 milyon lira eski para ile 248 trilyon lira borçla devraldığımız belediyenin mali yapısını düzeltmek oldu. Bu kapsamda, birçok tasarruf tedbirleri alarak, giderlerimizi en aza indirgeyip, gelir artırıcı uygulamaları harekete geçirdik. Kurum, firma ve personel ödemelerini düzenli hale getirdik. Sizlerden aldığımız yetki ile uygulamaya koyduğumuz 'israfı önleyip tasarrufa yönelme ve gelirlerimizi arttırma' politikası sayesinde 9 aylık bir sürede, personel ve kurum ödemeleri başta olmak üzere 20 milyon lira borç ödemesi yaptık.

"67 MİLYON 500 BİN ÇÖPE GİTMEYECEK"

Belediyelerin en önemli görevlerinden birisi de evsel atıkların, yani şehrin çöpünün toplanmasıdır. Bunun altını kalın çizgilerle çizerek söylüyorum, İstanbul'da 39 ilçe arasında şuanda çöp toplama işini ihale etmeyip kendi imkanları ve kaynakları ile toplayan tek belediye Silivri Belediyesi'dir. Şimdi siz bunun bize ne faydası var diyebilirsiniz! Bakınız, göreve geldiğimizde çöp toplama işini yapan firma Silivri'nin çöpünü 1 yılda 18 milyon liraya topluyordu. Oysa biz şuanda aynı işi, daha kaliteli olarak 1 yılda 4 milyon 500 bin liraya mal ediyoruz. Kaba bir hesapla, yıllık 13 buçuk milyon lira Silivri Belediyesi'nin kasasında kalıyor. 5 yılda toplam 67 milyon 500 bin lira belediyemizin kasasında kalacak ve şehrimizin hizmetlerine harcanacaktır. Dolayısıyla 67 milyon 500 bin lira çöpe gitmeyecektir.Tasarruf tedbirlerimizin yanı sıra, belediye gelirlerinin artırılması noktasında girişimlerde bulunduk. Kent Bilgi Sistemimiz ile yapılan parsel taramasında, 25.785 parseli incelemeden geçirdik. Bu uygulama ile belediye bütçesine 3,5 Milyon lira katkı sağladık.Daha önce kimin ekip biçtiği belli olmayan belediye arazilerimizi tespit ederek ihaleye çıktık. Birde, ekip biçenler tarafından herhangi bir kira ödenmeyen belediye arazilerini tespit edip, geriye dönük ecrimsilleri tahsil ederek, bütçemize ciddi bir gelir sağladık.

KAÇAK VE METRUK BİNALARIN YIKILMASI

Deprem gerçeğine bağlı olarak, İhmal edilen hasarlı binalardaki çökmelere, zaman zaman televizyonlarda seyrederek şahit oluyoruz. İlçemizde böyle bir acıya mahal vermemek, can ve mal güvenliğini korumak adına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkım kararı bulunan hasarlı binalar başta olmak üzere, kaçak, ruhsatsız ve metruk binaların yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, deprem hasarlı olduğu tespit edilen ve bakanlık tarafından mülk sahiplerine verilen yasal süre içerisinde yıkılmayan 22 binamız vardı. Bu binalardan 21 tanesinin yıkımını gerçekleştirdik. Ayrıca, Belediyemiz tarafından kaçak veya ruhsatsız olduğu tespit edilen 170 binadan 71'ini yıktık. 99 binanın ise yasal işlemleri devam etmektedir. Bir diğer konu da, sizlerden oldukça şikayet gelen metruk binalar konusu. 'Uyuşturucu Eylem Planı' kapsamında, madde bağımlıları tarafından suiistimal edilen, 131 metruk bina tespit ettik. Bunların 82 tanesinin yıkım işlemi tamamlandı. Geriye kalan 42 metruk binayı da, canlı girişine kapatılarak kullanılamaz hale getirdik.

"15 BİN 900 KİŞİYE SOSYAL HİZMET"

Yine, Silivri'de Sosyal Belediyeciliğin hakkını vererek, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz vasıtasıyla, 15.887 vatandaşımıza hasta nakil hizmeti, psikolojik danışmanlık, eşya yardımı, ev temizliği, evde bakım hizmeti, fizik tedavi hizmeti, ambulans desteği ve sağlık kontrolü başta olmak üzere, gıdadan giyime, sağlıktan sosyal yaşama kadar, birçok alanda destek verdik, vermeye devam ediyoruz. Yine, Bizleri var eden, bugünlere gelmemizi sağlayan, çok kıymetli büyüklerimizi de unutmadık. İlçemizde yaşayan büyüklerimizin sağlığını düşünerek, sık sık evlerinde ziyaret ediyoruz. Hem hal hatır soruyor, hem de sağlık kontrolünden geçiriyoruz. Bu çalışmamız ile sağlıkçılarımız, gerek ilaçların kullanımı, gerekse kan değerleriyle ilgili, bilgilendirmelerini yapıyorlar.

"İSTANBUL'UN TEK ENGELSİZ PARKI OLACAK"

İlçemizde yaşayan özel bireylerimiz ve ailelerinin, yaşam standartlarını artırmak, sosyal hayatlarını kolaylaştırmak için, hayırseverlerimizden Arıkan Ailesi ile birlikte, 5000 m2 alanda, Engelsiz Park projesine çok yakında başlıyoruz. Tamamlandığında, İstanbul'daki ilk ve tek Engelsiz Park olma özelliğini taşıyan parkımızı, güzel yürekli kardeşlerimiz için hayata geçirmiş olacağız. Engelli bireylerimize destek olmak için, temin ettiğimiz medikal malzemeleri, ulaştırmaya devam ediyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz marifetiyle, yıl içerisinde akülü sandalye, tekerlekli sandalye, volkır gibi malzemeler başta olmak suretiyle, 3.324 parça medikal malzemeyi kardeşlerimize teslim etmiş durumdayız."