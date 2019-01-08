Son Dakika Haberleri: Yılmaz'dan 'Turizm' Değerlendirmesi

Yılmaz'dan 'Turizm' Değerlendirmesi

26 dakika önce

Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED) İl Temsilcisi Ali Yılmaz, Sinop'un 2018 yılı turizmini değerlendirdi.

Yılmaz'dan 'Turizm' Değerlendirmesi, System.String[]
Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED) İl Temsilcisi Ali Yılmaz, Sinop'un 2018 yılı turizmini değerlendirdi.

Ali Yılmaz konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sinop'un en önemli ekonomik hareketi turizm olmasına rağmen maalesef gereken ilgiyi göremiyoruz. Önce Sinop'ta olan turizm mi? Yoksa başka bir şey mi onu tartışmamız lazım. Sinop'ta temmuz ve ağustos ayında çok acayip bir yoğunluk var. Turizm para demek. Para kazanmak demek. Bu yoğunluğun, Sinop'a gerektiği kadar para kazandırdığına inanmıyorum. Çünkü gelen turizmcilerin bir çoğu günlük gelen, denize girmek için gelen yani günübirlik gelen turizmciler. Ben bu turizmcilere bedavacı turizmciler diyorum. Otellerdeki yatak sayıları artması lazım diyorlar. Tamam artsın ama nasıl artsın. 2 ay için yatırımcının bu işi yapmasına değmiyor. Yapanlar zaten tatmin olmuyor. Bir çok yatırımcı arkadaşımız kışın otellerini kapatıyor. Kışın kapatmak ise bir sürü olumsuzluklara neden oluyor. İyi personel bulamıyor. İyi personel bulamadığı için servis kalitesi, hizmet kalitesi de verilemiyor. Bunlar ciddi problemler. Biz kışın kapatmıyoruz ama büyük zorluklar çekiyoruz" dedi. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:25 Kaynak: İHA

Türkiye, Sinop, Güncel
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