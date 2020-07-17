Yılmaz: "Danamandıra Göleti'nin Esenyurt Belediyesi'nde olması etik değil" - Son Dakika

Silivri Belediye Başkanı ve MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, İBB Meclisi Temmuz ayı 2. oturumunda konuşma yaparak İstanbul'un merkezi dışında kalan ilçelerin yaşadığı sorunlar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaçak yapıyla mücadele, vektörle mücadele, katı atık tesislerindeki ihtiyaç konusu yeni yatırımlar, deprem ve afetlere hazırlık, çöp sızıntı suları arıtma tesislerinin yapımı, yeşil alanların durumu, İstanbul halk plajları, tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin desteklenmesi hakkında mesajlar veren Başkan Yılmaz, diğer yandan İBB 2019 Yılı Faaliyet Raporunda yer alan bazı hususlar üzerine de eleştiriler yaptı.

"ARAÇLARIN YENİKAPI'DA SERGİLENMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun faaliyet raporu sunumundan sonra kürsüye gelen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İBB yönetiminin görevi devraldıktan sonraki bazı faaliyetlerini eleştirerek şunları söyledi: "Belediye yönetimlerinin iş ve işlemlerinin iki ayrı değerlendiricileri vardır. Bunlardan biri, bizim meclisimizin de olduğu Sayıştay ve Mahkemeler gibi çeşitli denetim organlarıdır. Diğeri ise seçmen, yani kamu vicdanıdır. Yeni yönetimin göreve gelir gelmez, İBB hizmet araçlarını Yenikapı'da toplayarak gövde gösterisinde bulunmasını yanlış bulmaktayım. Eğer bu Yenikapı'ya toplanan araçlar bir tasarruf tedbiri kapsamında oraya toplanmış ve ihaleyi alan firmaya geri iade edilecekse, bu basit bir duyuru ile yapılabilirdi. Burada bir usulsüzlük, bir uygunsuzluk var ise bunun yeri Yenikapı değil, Türk mahkemeleridir."

"MECLİSİN ENGELLEDİĞİNİ DÜŞÜNMEK İNSAFSIZLIKTIR"

Konuşmasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ülke gündemine ilişkin konulardan ziyade İstanbul'a hizmet etme konusunda gayret göstermesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Yılmaz, " Hükümet, belediye başkanı ve yönetimini başarısız kılmak için engellemelerde bulunuyor." iddialarına da yanıt vererek şöyle devam etti: "İBB'nin görev ve yetki alanlarında yapmak istediklerini yapabilecek imkanları her zaman vardır. Bunun için yasalara ve mevzuata uyması yeterlidir. İBB ve iştiraklerinin asıl vazifeleri olan işlerini görürken, meclisimizin bunu engellemesini düşünmek bence insafsızlıktır."

"İBB'NİN YAPMASI GEREKEN İŞLERİ YAPMAK ZORUNDA KALDIK"

İBB'nin görev alanlarındaki çalışmalara ilçe belediyelerinin destek olduğunu belirten Başkan Yılmaz, "İlçe belediyeleri esasında İBB'nin görev alanında olan birtakım işleri bu pandemi döneminde yapmak zorunda kalmıştır. Mesela sivrisinekle mücadele İBB'nin görev ve sorumluluğundadır. Bu dönem İstanbul'da hiç olmadığı kadar sinek ve uçkun vardır. Özellikle dere ve gölet alanlarının olduğu, Silivri, Çatalca ve Şile gibi ilçelerimizde adeta bu yaz sinekten durulmuyor. Vatandaşlarımızdan bu konuda gelen şikayetleri 'Bu İBB'nin sorumluluğundadır.' diyerek ötelemeden, İBB ekiplerine destek vermek için sinek ve uçkunla mücadele ekiplerimizi kıt kaynak ve imkanlarımıza rağmen kurmuş durumdayız" ifadelerini kullandı.

"SİLİVRİ'DEKİ KATI ATIK TESİSİNE MUTLAKA ARITMA TESİSİ YAPILMALIDIR"

Seymen Mahallesi'ndeki katı atık tesisi nedeniyle civar mahallelerin çöp kokusundan etkilendiğini hatırlatan Başkan Yılmaz, ayrıca çöp sızıntı suları için de bir tesisin elzem olduğunu vurguladı. Başkan Yılmaz, şöyle devam etti: "Silivri maalesef hafriyat depolama merkezinin, katı atık bertaraf merkezinin, cezaevinin yer aldığı bir ilçe. Ama bu dezavantajlarına rağmen pozitif ayrımcılık noktasında İBB'nin de hizmetlerinden faydalanamayan bir ilçe. Silivri Katı Atık Bertaraf Tesisinde, çöp sızıntı suları için arıtma tesisi bulunmamaktadır. 1 kilo çöp suyu 40 ton temiz suyu kirletebiliyor. Silivri'nin yer altı kaynaklarının yeraltı sularının kirlenmemesi, doğanın kirlenmemesi adına artık Silivri katı atık bertaraf merkezinde İBB'nin bir arıtma tesisi yapmasının zamanı gelmiştir. Silivri'de tarım toprakları kirlenmekte ve İBB bütçesinde taşıma maliyeti nedeni ile büyük kayıplar oluşmaktadır. Bu durum çevre sorunlarına da neden olmaktadır. Bu çöp suları her sene 30 milyon gibi bir maliyet ile Odayerine taşınmaktadır. Oysaki 4 yıllık bir yatırımla kendini amorti edecek bir arıtma tesisini Silivri'deki katı atık merkezine yapabiliriz. Dolayısıyla çalışmalara hızla başlamalıdır. Finans yok denmeyecek bir konudan bahsediyoruz. Finans yöntemi bulunmak zorundadır. Bu konuda şartlı borçlanmaya her türlü desteği vereceğimizi belirtmek isterim. Katı Atık Bertaraf Tesisinden etkilenen mahallelerimize Büyükşehir ve iştirakleri tarafından, sosyal ve sportif yatırımlar için pozitif ayrımcılık talep ediyoruz."

"BORDO TAKSİLER İÇİN SEVİNDİRİCİ HABER ALDIK"

212 adet bordo renk taksiyle ilgili mağduriyetin giderilmesine yönelik alınan karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yılmaz, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gündeme getirdiğimiz, birçoğumuzun yakından takip ettiği, Silivri - Çatalca ve Şile'deki 212 adet bordo taksiyle ilgili sevindirici haberi aldık. Bordo renk taksilerin, Sarı taksi olarak tek tip renkte hizmet vermeleri UKOME'de görüşülerek kararlaştırıldı. Bu konuda ilgililere teşekkürlerimizi iletiyorum." dedi.

"DANAMANDIRA GÖLETİ'NİN ESENYURT BELEDİYESİ'NDE OLMASI ETİK DEĞİL"

Silivri'nin Danamandıra Mahallesi'nde bulunan tabiat parkının Esenyurt Belediyesi tarafından işletilmesinin doğru olmadığını söyleyen Başkan Yılmaz, "Silivri'de 5 bin dönüm alan üzerinde endemik bitkilerin ve göletin bulunduğu bir tabiat parkı var. Bu tabiat parkı şuan Esenyurt Belediyesi'nin inisiyatifinde ve kullanımında. Esenyurt Belediye Başkanımıza bu parkın onların inisiyatifinde ve kullanımında olmasının etik olmadığını ve onların uhdesinde olmaması gerektiğini söyledim. Tarım ve Ormancılık Bakanlığımıza, Çevre Bakanlığımıza çağrıda bulunuyoruz. Bu tabiat parkının tekrar tüm vatandaşlarımızın kullanımına açık ve yatırım yapılarak yeniden bir tabiat parkı hüviyetinde çalıştırılmasını ve işletilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Sosyal yardım amacıyla yapılan erzak yardımlarında partizanca davranıldığını söyleyen Başkan Yılmaz, oluşturulmak istenen komisyonda siyasi parti temsilcilerinin yer almasının doğru olmadığını, bu yüzden itiraz ettiklerini vurguladı. Başkan Yılmaz, Silivri Köy Pazarı projesinde yer tahsisi için destek verdiği ve ilçedeki çiftçilere fide dağıtımı yaptığı için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti.