Yılmaz: "Dere ıslahları konusunda köklü ama hızlı çözümler üzerinde çalışılıyor" - Son Dakika
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Yılmaz: "Dere ıslahları konusunda köklü ama hızlı çözümler üzerinde çalışılıyor"

6 saat önce

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Çarşamba ve Terme ilçelerinde çeşitli ziyaret ile programlar gerçekleştirdi.

Yılmaz:

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Çarşamba ve Terme ilçelerinde çeşitli ziyaret ile programlar gerçekleştirdi.


Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ı AK Parti İlçe Başkanı Taner Özden ile birlikte ziyaret eden Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, belediye faaliyetleri hakkında bilgi aldı, yürütülen projeler ile çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Esnaf ile vatandaş ziyareti sonrasında Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Ar ve meclis üyeleriyle ilçe belediyesinde bir araya gelen Yılmaz, özellikle Terme'de sel noktasında alınacak önlemler, dere ıslahları ile ilçede yürütülen projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.


Şehit ailelerine ziyaret


İlçe gezilerinde şehit ailelerini de yalnız bırakmayan milletvekili Yılmaz, 1986 yılında şehit olan Astsubay Erdal Höyük ve 2016 yılında şehit düşen polis memuru Mustafa Öztürk'ün baba evine uğrayarak, şehit aileleriyle bir araya geldi, taziye dileklerini yeniden iletti. Yılmaz, vatan için canını seve seven veren kahramanların ailelerinin kendilerine emanet olduğunu, her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.


"Dere ıslahları konusunda köklü ama hızlı çözümler üzerinde çalışılıyor"


Programını teşkilat buluşmasıyla tamamlayan Milletvekili Yılmaz, AK Parti Terme İlçe Başkanlığı'nda teşkilat ve meclis üyeleriyle bir araya geldi. Açıklamalarda bulunan Yılmaz, ilçelerde yürütülen çalışmaların hepsinin yakından takip edildiğini söyledi. Terme ve Çarşamba olmak üzere tüm ilçelerde birçok projenin hayata geçmesi noktasında yerel dinamiklerin önemli gayretleri olduğunun altını çizen Yılmaz, yeni kazanımlar elde edilmesi ve varsa eksikliklerin giderilmesi için çaba harcandığına vurgu yaptı.


Yakın zamanda Terme, Salıpazarı ilçelerinde yaşanan sel felaketlerine değinen Yılmaz, dere ıslahları ile alınacak diğer önlemlerin hızlı bir şekilde hayata geçmesi noktasında yerel idarelerin yürüttüğü çalışmalara, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile merkezi yönetimin büyük bir koordinasyon içinde önemli katkılar sağlandığını, köklü ama hızlı çözümler üzerinde çalışıldığını ifade etti. - SAMSUN

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Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:48 Kaynak: İHA
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