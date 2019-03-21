Son Dakika Haberleri: Yılmaz, Eğitimciler ile Buluştu

Yılmaz, Eğitimciler ile Buluştu

7 dakika önce

Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Teşkilat Buluşması'na katılan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, "Allah'ın izniyle Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda tüm okullar, alın teri ve emek bana emanet" dedi.

Yılmaz, Eğitimciler ile Buluştu, System.String[]
Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Teşkilat Buluşması'na katılan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, "Allah'ın izniyle Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda tüm okullar, alın teri ve emek bana emanet" dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu'nun katılımlarıyla gerçekleştirilen Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) 1 Nolu Şube Teşkilat Buluşması'nda sendika üyeleri ile bir araya geldi. Cumhur İttifakı Karesi Belediye Başkan Adayı Dinçer Orkan, Cumhur İttifakı Altıeylül Belediye Başkan Adayı Hasan Avcı, Memur-Sen'e bağlı sendikaların temsilcileri ile Eğitim-Bir-Sen üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen Teşkilat Buluşması'nda konuşan Yücel Yılmaz, "Allah'ın izniyle Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda tüm okullar, alın teri ve emek bana emanet" dedi. Yücel Yılmaz'ın konuşması salondakiler tarafından sık sık alkışlarla bölündü.

Salona 'değerli meslektaşlarım' diyerek seslenen Yücel Yılmaz, "Sizlerin içinden çıkan biri olarak Ticaret Odası Meclis Başkanlığı yaptım, Karesi Belediye Başkanlığı yapıyorum. Yine içinizden birisi olarak Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldum. Bunların hepsinde sizin güveninizin katkısı büyük. Biz birlikte çok güçlüyüz. Birbirimizi anladığımız, el ele verdiğimiz sürece yapamayacağımız bir şey yok. Bir yerel yönetici olarak her zaman sizlerle beraber olmaya çalıştım. Sorunlarınız bizim sorunlarımız oldu. Allah'ın izniyle Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda tüm okullar, alın teri ve emek bana emanet. Belediyemizde çalışan memurlarımızın özlük hakları, yemek ve sosyal denge sözleşmeleri bize emanet. Her zaman hukukunuzun, hakkınızın arkasında olduğumun sözünü gönül rahatlığıyla verebilirim" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise "Allah'ın izniyle inanıyorum ki öğretmen arkadaşlarım dua ve destekleriyle bu ilin anahtarını size teslim edeceklerdir. Sizlerin de bu arkadaşlarımızın hakkını teslim etme, emeklerine sağduyulu davranacağına inancım tamdır" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:19 Kaynak: İHA

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