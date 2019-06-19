Son Dakika Haberleri: Yılmaz: "Ekonomi odaklı projelerde, gelişime en açık bölge Toroslar"
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Yılmaz: "Ekonomi odaklı projelerde, gelişime en açık bölge Toroslar"

1 saat önce

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ekonomi odaklı projelerde, gelişime en açık bölgenin Toroslar olduğunu söyledi.

Yılmaz:
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ekonomi odaklı projelerde, gelişime en açık bölgenin Toroslar olduğunu söyledi.

Yılmaz, Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi'nin Türkiye Çalışma Grubu toplantıları kapsamında, Brüksel'de gerçekleşen AB ile ilişkilerdeki son gelişmelerin yerel yönetimler üzerindeki etkilerinin ve genç işsizlikle mücadele stratejilerinin masaya yatırıldığı oturumlara katıldı.

Yılmaz, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliğiyle düzenlenen ve Türkiye AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay'ın da katıldığı toplantıda, Türkiye'yi temsil eden 7 isimden biri oldu.

Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi'nin (ABBK) AB içindeki yerel ve bölgesel yönetimlerin temsilcilerinden oluşan danışma nitelikli bir komite olduğunu ifade eden Yılmaz, " Mersin'den Toroslar Belediyesi'nin bu organizasyona davet edilmesi çok anlamlı" dedi.

Başkan Yılmaz, özellikle genç işsizlikle mücadele stratejilerinin tartışıldığı toplantıları önemsediklerinin altını çizerek ekonomi, sanayi, turizm ve tarımla ilgili potansiyeli çok yüksek olan Toroslar'ın, gelişime de en açık bölge olduğunu dile getirdi. Hayata geçirecekleri 'Tekno Toroslar' projesiyle gençlerin, sosyo-ekonomik sebeplerden dolayı yaşadığı eğitim eşitsizliği sorununa çözüm olacak bir merkez inşa edeceklerini ve gençleri üretmeye teşvik edeceklerini aktaran Yılmaz, "Torosların gençlerinin ihtiyaç duyduğu her hizmetin bizde bir karşılığı olacak" diye konuştu. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:44 Kaynak: İHA
Atsız Afşın Yılmaz, Avrupa Birliği, Ekonomi, Toroslar, Güncel
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