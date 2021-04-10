Yılmaz: "Emniyet teşkilatımıza minnettarız" - Son Dakika

Yılmaz: "Emniyet teşkilatımıza minnettarız"

10.04.2021 13:33
Yılmaz:

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'yi ziyaret ederek, "Emniyet teşkilatımıza minnettarız" dedi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'yi ziyaret ederek, "Emniyet teşkilatımıza minnettarız" dedi.

Başkan Yılmaz, ziyaretinde Emniyet Müdürü Şahne'ye çiçek takdim ederek, Polis Haftasını kutladı. Yılmaz, "Toplumun huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm emniyet teşkilatımıza minnettarız" diye konuştu.

"Polis teşkilatımız, milletimizin gurur ve güven kaynağıdır"

Başkan Yılmaz, Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünde Toroslar ilçesindeki emniyet mensuplarını da unutmayarak, ilçede görev yapan tüm emniyet mensuplarının isimlerine özel olarak kupa bardak hazırlattı. Yılmaz'ın hediyeleri, İlçe Emniyet Müdürü Zeki Avşar ve tüm emniyet personeline tek tek takdim edilerek, Polis Haftası kutlandı.

Yılmaz, "Tüm güvenlik güçlerimizin özverili ve başarılı çalışmalarıyla gurur duyuyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde de önemli vazifeler üstlenen tüm güvenlik güçlerimize görevlerinde başarı ve kolaylıklar diliyorum. Biz de belediye olarak güvenlik güçlerimizin her zaman yanındayız. Polis Haftası vesilesiyle aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Büyük bir fedakarlıkla görevlerini sürdüren polislerimize de aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Yılmaz: Emniyet teşkilatımıza minnettarız
Yılmaz: Emniyet teşkilatımıza minnettarız
Yılmaz: Emniyet teşkilatımıza minnettarız
Yılmaz: Emniyet teşkilatımıza minnettarız

Polis Haftası, Toroslar, Mersin, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yılmaz: 'Emniyet teşkilatımıza minnettarız' - Son Dakika


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