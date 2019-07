Yılmaz: "En iyisini yapmak zorundayız"

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Teşkilatlar olarak el ele verip halkımıza, vatanımıza, davamıza en iyi hizmeti sunmak zorundayız" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Teşkilatlar olarak el ele verip halkımıza, vatanımıza, davamıza en iyi hizmeti sunmak zorundayız" dedi.



AK Parti Samsun İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Toplantısı İl Başkanı Ersan Aksu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. İl Başkanlığındaki toplantıda parti ve teşkilat çalışmaları ele alınırken, AK Parti'nin hizmet seferberliğine vurgu yapıldı.



"Hiçbirimizin şahsi bir derdi yok"



Toplantıda açıklamalarda bulunan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yılmaz, AK Parti'nin halkın içinden doğan ve halkın kendisinin kurduğu bir parti olduğunu söyledi. AK davanın içinde olan herkesin gönülden, hizmet aşkıyla çalışmak zorunda olduğunu ifade eden Yılmaz, halka hizmet noktasında hiç bir aksamaya müsaade edilmemesi gerektiğini, topyekun koordineli bir şekilde AK Parti'nin siyasi prensipleri, hedefleri doğrultusunda hareket edilmesinin öncelikli olduğunu kaydetti.



"Ülkemizde birçok konu başlığı altında mücadeleler veriliyor"



"Teşkilatlar olarak el ele verip halkımıza, vatanımıza, davamıza en iyi hizmeti sunmak zorundayız" diyen Yılmaz, "Ülkemizde birçok konu başlığı altında mücadeleler veriliyor. Türkiye'nin daha ileri güçlü adımlarla gitmesi için var gücümüzle çalışmamız, katkı vermemiz şart. Teşkilatlarımızda her kademede ayrı gayrı olmadan özverili bir şekilde çalışmamız öncelikli. Hiç birimizin şahsi bir derdi yok, halkımızın verdiği emaneti en iyi şekilde korumak, daha ileri taşımak hedeflerimiz arasında. Bunun için istişare ve değerlendirme toplantılarımızda her şeyi detaylarıyla konuşuyoruz, uygulama safhasını geciktirmeden hayata geçiriyoruz. İstişare partimizin vazgeçilmezleri arasındadır" ifadelerini kullandı.



Yılmaz, her toplantının yeni bir çalışma ve sinerji anlamına geldiğini de sözlerine ekledi. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti'nin kurucular listesi güncellendi: 14 kişinin ismi çıkarıldı

AK Parti Milletvekili Yeneroğlu, Akit gazetesindeki köşe yazısına tepki gösterdi

Binali Yıldırım "Erdoğan kabinede revizyon yapacak mı?" sorusunu yanıtladı

TÜRES Başkanı: Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasına karşıyız