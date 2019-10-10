Son Dakika Haberleri: Yılmaz: Enerji teşviki ülkeye kazanç sağlıyor
Son Dakika Ekonomi Yılmaz: Enerji teşviki ülkeye kazanç sağlıyor

Yılmaz: Enerji teşviki ülkeye kazanç sağlıyor

1 saat önce

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, teşviklerin özellikle yenilenebilir kaynaklara dayalı santraller için çok daha önemli olduğunu belirterek "Bu teşvikler döviz de olsa lira da olsa Türkiye'ye kazanç sağlıyor" dedi.

Yılmaz: Enerji teşviki ülkeye kazanç sağlıyor, System.String[]

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, teşviklerin özellikle yenilenebilir kaynaklara dayalı santraller için çok daha önemli olduğunu belirterek "Bu teşvikler döviz de olsa lira da olsa Türkiye'ye kazanç sağlıyor" dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:56 
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