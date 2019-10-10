Yılmaz: Enerji teşviki ülkeye kazanç sağlıyor
1 saat önce
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, teşviklerin özellikle yenilenebilir kaynaklara dayalı santraller için çok daha önemli olduğunu belirterek "Bu teşvikler döviz de olsa lira da olsa Türkiye'ye kazanç sağlıyor" dedi.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, teşviklerin özellikle yenilenebilir kaynaklara dayalı santraller için çok daha önemli olduğunu belirterek "Bu teşvikler döviz de olsa lira da olsa Türkiye'ye kazanç sağlıyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:56
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