Yılmaz Erbek Apartmanı davasında karar açıklandı - Son Dakika
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Yılmaz Erbek Apartmanı davasında karar açıklandı

15.06.2022 22:07

İZMİR (İHA) – İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, 11 kişinin öldüğü 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili açılan davada 5 sanığa hapis cezası verilirken 6 sanık beraat etti.

İZMİR (İHA) – İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, 11 kişinin öldüğü 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili açılan davada 5 sanığa hapis cezası verilirken 6 sanık beraat etti.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 11 kişinin hayatını kaybedip 11 kişinin de yaralandığı İzmir'in Bayraklı ilçesindeki 10 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili açılan davada 5 sanığa hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık olan arsa sahibi Mustafa Yılmaz'a 15 yıl, tutuksuz sanıklar statik proje müellifi Ali Özsoy'a 10 yıl, yapı denetim şirket yetkilileri Binay Bükey, Eşref Perviz Toğulga ile fenni mesul Nurettin Bozdoğan'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, yüksek jeoloji mühendisi Aynur Denizaslanı, kooperatif üyelerinden Ayşe Yılmaz, fenni mesul Ergün İlkay, kooperatif başkanı Kadriye Kaya, zemin etüdü raporuna imza atan inşaat mühendisi Pınar Uslu ve Zehra Yılmaz Sağlam'ın ise beraatine karar verdi.

Davanın 6. duruşması bugün İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Yılmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklardan bazıları, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, geçen duruşmadaki reddi heyet talebinin, İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedildiğini söyledi. Mahkeme başkanının ardından sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini talep ederken, şikayetçilerin avukatları da sanıkların üst sınırdan cezalandırılmaları talebinde bulundu.

Mahkeme başkanı, savunmaların ardından sanıklardan son sözlerini söylemesini istedi. Tutuklu sanık Mustafa Yılmaz, "Mal sahibi olarak en iyi şeyi yapmaya çalıştım. Bu süreçte hiç yaşanmamış olayların aksini ispatlamak zorunda kaldım. Buranın müteahhitliğini yapmadım. İçim çok rahat. Binanın kaliteli olması için mücadele ettim" diye konuştu.

Tutuksuz sanıklar ise kendilerinin kusuru olmadığını söyleyerek beraat talebinde bulundu. - İZMİR

Yılmaz Erbek Apartmanı davasında karar açıklandı
Yılmaz Erbek Apartmanı davasında karar açıklandı
Yılmaz Erbek Apartmanı davasında karar açıklandı
Yılmaz Erbek Apartmanı davasında karar açıklandı

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Kaynak: İHA

Mustafa Yılmaz, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yılmaz Erbek Apartmanı davasında karar açıklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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