Yılmaz Erbek Apartmanı'nda arama- kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı - Son Dakika

Yılmaz Erbek Apartmanı'nda arama- kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı
02.11.2020 19:51
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde depremde ilk iki katı çökerek, yan yatan Yılmaz Erbek Apartmanı'nın üst katları ekiplerce kontrollü şekilde yıkıldı.
İZMİR'in Bayraklı
ilçesinde depremde ilk iki katı çökerek, yan yatan Yılmaz Erbek Apartmanı'nın üst katları ekiplerce kontrollü şekilde yıkıldı. Arama- kurtarma ekipleri, binanın zemin ve 1'inci katında olduğu tahmin edilen 4 kişiyi bulmak için çalışmalara yeniden başladı.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 17 bina tamamen yıkıldı. Depremde, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı'nın da ilk iki katı çöktü. Yan yatan binanın çöken bölümlerinde arama kurtarma çalışmaları dün sonlandırıldı. Binanın üst katları, yıkılma tehlikesine karşın kontrollü olarak yıkıldı. Binanın zemin ve 1'inci katına ulaşan arama- kurtarma ekipleri, ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu 4 kişiyi bulmak için çalışmalara yeniden başladı. Jandarmaya ait 2 arama köpeği de çalışmalara katıldı. Ailerin umutlu bekleyişi devam ediyor.
- İzmir
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