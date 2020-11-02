Yılmaz Erbek Apartmanı'nda arama- kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı (2) - Son Dakika

? İzmir 'in Bayraklı ilçesinde depremde ilk iki katının çökmesiyle yan yatan Yılmaz Erbek Apartmanı'nın üst katlarının ekiplerce kontrollü şekilde yıkılmasının ardından akşam saatlerinde yeniden başlatılan çalışmalarda bina enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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