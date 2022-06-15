İZMİR'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili açılan davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık arsa sahibi Mustafa Yılmaz 'a 15 yıl hapis cezası verirken, tutuksuz sanıklar statik proje müellifi Ali Özsoy 'a 10 yıl, yapı denetim şirketi yetkilileri Binay Bükey ve Eşref Perviz Toğulga ile fenni mesul Nurettin Bozdoğan'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 6 sanık ise beraat etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Yılmaz Erbek davasında karar açıklandı: 5 sanığa hapis cezası verildi, 6 sanık beraat etti (1) - Son Dakika

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