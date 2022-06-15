Yılmaz Erbek davasında karar açıklandı: 5 sanığa hapis cezası verildi, 6 sanık beraat etti (1) - Son Dakika
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Yılmaz Erbek davasında karar açıklandı: 5 sanığa hapis cezası verildi, 6 sanık beraat etti (1)

15.06.2022 18:14
Yılmaz Erbek davasında karar açıklandı: 5 sanığa hapis cezası verildi, 6 sanık beraat etti (1)

İZMİR'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili açılan davada karar açıklandı.

İZMİR'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili açılan davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık arsa sahibi Mustafa Yılmaz'a 15 yıl hapis cezası verirken, tutuksuz sanıklar statik proje müellifi Ali Özsoy'a 10 yıl, yapı denetim şirketi yetkilileri Binay Bükey ve Eşref Perviz Toğulga ile fenni mesul Nurettin Bozdoğan'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 6 sanık ise beraat etti.


YORUMLAR
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Türk bayrağındaki hilale asılmış insan silüeti çizen sanığa verilen hapis cezası ertelendi Türk bayrağındaki hilale asılmış insan silüeti çizen sanığa verilen hapis cezası ertelendi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılmaz Erbek davasında karar açıklandı: 5 sanığa hapis cezası verildi, 6 sanık beraat etti (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yılmaz Erbek davasında karar açıklandı: 5 sanığa hapis cezası verildi, 6 sanık beraat etti (1) - Son Dakika
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