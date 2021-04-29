Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, aldığı tehdit mesajları sonrası soluğu savcılığın kapısında aldı.
Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Erdoğan, Nurettin K. isimli şahsın babası Nizam Erdoğan'dan 100 bin lira alacağı olduğunu ileri sürerek kendisine çok sayıda mesaj attığını ifade etti.
Yılmaz Erdoğan, "Şahıs 'Borcumu ödemezsen evinin önünde intihar edeceğim' diyor, şikayetçiyim" dedi. Hakkari'de yaşayan Nurettin K., sadece parasını istediğini taciz ve hakaret kastı olmadığını söyledi. Soruşturma devam ederken Erdoğan, şikayetinden vazgeçince dosya kapandı.
Son Dakika › Magazin › Yılmaz Erdoğan'a şok tehdit: Evinin önünde intihar ederim - Son Dakika Magazin