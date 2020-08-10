Yılmaz Erdoğan: 'Aşk böyle bir şey işte, Beşiktaş...'

Beşiktaş'ın düzenlediği yardım gecesinin sunucularından biri olan Yılmaz Erdoğan, gecenin ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Yüksek bir katılım beklediğini ve gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Yılmaz Erdoğan, Katılım çok çok iyiydi. Ben zaten yüksek bir katılım bekliyordum ama beklentimizin üstünde oldu. Herkes, karınca kararınca, gücü yettiğince bu dayanışmaya katıldı. Hem duygusal hem de faydalı bir gece oldu. Özellikle Beşiktaşlı olmayan insanların da yardımları çok çok anlamlıydı. Bu dayanışmayı, kardeşliği; sahada, tribünde sürdürdüğümüzde genel olarak futbolu da ayağa kaldıracağımızı düşünüyorum. Çünkü; bütün kulüplerin derdi ortak. Biz de onların çalışmalarına gönülden katılmak isteriz. Herkese çok teşekkür ediyorum şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞLI OLARAK ZATEN BİZİM GÖREVİMİZ

Kendilerinin böyle bir gecede sadece ön ayak olduğunu, bunun da Beşiktaşlı birisi olarak görevi olduğuna dikkat çeken Erdoğan, Kafamızda bir rakam yoktu ancak toplayabileceğimiz en yüksek rakamı istiyorduk. Bizimle ilgili bir şey değil, katkı sunan herkesle ilgili bir durum. Biz sadece ön ayak olduk. Beşiktaşlı olarak zaten görevimiz bizim. Biz zaten Beşiktaş Kültür Merkezi'yiz. Dükkanımız da burada. Dolayısıyla teşekkür edilecek bir şey olduğunu da sanmıyorum. Vazifemizi yaptık. O yüzden çok mutluyum. Beşiktaş'ın bugününden ziyade yarınına, öz kaynağına, Sergen Yalçın'ı nasıl yetiştirdiyse gelecek yıllarda futbolcularını yetiştirecek bir alt yapı için harcanır umarım. Öyle de olduğunu düşünüyorum çünkü konuşmalar hep o yönde. O kısımda da zaten elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim dedi.

AŞK BÖYLE BİR ŞEY İŞTE

Zor durumda olan insanların yaptıkları bağışların tespit edilmesi halinde iade edileceğinin altını çizen Yılmaz Erdoğan, şöyle konuştu

Bunu daha önce ben de söyledim, sayın başkan da söyledi. Şartlarını zorlayanları tespit ettiğimizde tabii ki hemen geri öderiz. Hiç öyle bir şeye ihtiyaç yok. Ama tabii ki çok anlamlı. Gözleri dolduran bir şey o. Aşk böyle bir şey işte.