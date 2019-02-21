Son Dakika Haberleri: Yılmaz Erdoğan Aslında Kim?

Yılmaz Erdoğan Aslında Kim?

23 dakika önce

İşler iyice karıştı!

İşler iyice karıştı!!!

Biz tam da Yılmaz Erdoğan'ın hayatından, sanat çizgisinden, yazarlığından hatta şairliğinden bahsedecektik ki,

Bi Netflix krizidir… Bi mısır krizidir… Aldı yürüdü.

Olayın baş kahramanları da belli.

Kim haklı? Kim haksız? Bilemez durumdayız…

Ama ViBio olarak bildiğimiz tek bir şey var.

Eskiden hayatımızda, bizi güldürebilen 3 kişi vardı.

Bunlardan biri olan yılmaz Erdoğan Mükremin Abi'ye hayat verdi... Mahallemizin delikanlı ve sempatik çocuğu oldu.

Oldu olmasına da,

Birazdan bahsedeceğimiz Bu olaylar… bu tartışmalar…

Maneviyattan çok maddi kaygılar…

Sanki bir sanatçıdan değil, iş adamından bahsedecekmişiz gibi tınlıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:16 Kaynak: Youtube

Yılmaz Erdoğan, Genel
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