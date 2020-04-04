Yılmaz Erdoğan'dan 'İlaç' şiiri

Zor günde birlik olmak aynı şeye inanmak ve aynı şeyi yapmaktır



Viral kıyamet gibi bir salgın ortamında sözün doğrusuna uymak ve evden çıkmamaktır



Küçük de olsa büyük de, dar da olsa geniş de evimiz tek yuvamız tek sığınağımızdır



Hele böylesi bir dönemde insanın evi gibisi yoktur



Bu koşullarda hala işbaşı yapan, çalışmak zorunda olanlarımız, başta sağlık çalışanlarımız bizim kahramanlarımızdır



Yaptıkları unutulmayacaktır



Alkış ve dualarımız onlar içindir



Haydi hep birlikte ortak bir kararla davranalım



Bu badireyi en az zararla atlatalım



Bugünlerde birbirimize sarılamadığımızdan dolayı içimizde biriken sevgi ve şefkat ilacımız olacaktır inşallah