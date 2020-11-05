"Yılmaz Erdoğan ile Öğrence" TRT 2'de başlıyor - Son Dakika

"Yılmaz Erdoğan ile Öğrence" TRT 2'de başlıyor

05.11.2020 15:37

TRT 2'nin yeni programı "Yılmaz Erdoğan ile Öğrence", 7 Kasım'dan itibaren her cumartesi saat 20.00'de ekrana gelecek.

TRT 2'nin yeni programı "Yılmaz Erdoğan ile Öğrence", 7 Kasım'dan itibaren her cumartesi saat 20.00'de ekrana gelecek.

Erdoğan yazar, yönetmen ve oyuncu olarak birikimini yazar adayları, sinema ve tiyatroseverlerle paylaşacak.

Yazıp yönettiği filmlerde seyirciyi farklı hikaye geleneklerinin örnekleriyle buluşturan, 1980'li yıllarda başladığı televizyon odaklı senaryo yazarlığına, 1990'lı yıllarda tiyatro, 2001 yılında da sinema ile devam eden Yılmaz Erdoğan, programda tüm tecrübe ve birikimini izleyiciye aktaracak.

Bir sınıf ortamında geçen ve 13 bölümden oluşan programda Erdoğan, senaryo yazarlığı alanına meraklı olan ve yazmak isteyen her yaştan yazar adaylarına yol gösterecek.

Erdoğan, öğrenme ile eğlenceyi birleştiren bir üslubuyla uluslararası kurallara uygun biçim-içerik dengesi içinde senaryo yazma tekniklerini kendine has diliyle anlatacak.

Yılmaz Erdoğan, Cumartesi, Kasım, Trt 2, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Yılmaz Erdoğan ile Öğrence' TRT 2'de başlıyor - Son Dakika


Son Dakika

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