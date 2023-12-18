YILMAZ ERDOĞAN\'IN KALEMİNDEN "İNCİ" DAMLADI!

Yıllar sonra ekrana dönüş yapmaya hazırlanan Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve
başrolünü oynadığı dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Kanal D ekranlarında Yargı dizisi devam
ederken yayınlanan şiirli tanıtım, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri'nin yayınlanan ilk
tanıtımında Yılmaz Erdoğan, 'Azem Yücedağ' olarak ilk kez izleyici karşısına çıktı. Siren
sesleri ile açılan sahnede, polis ve olay mahalinden görüntüler dikkat çekti. TV
muhabirinin, "İstanbul'da inanılmaz olaylar zincirine bir yenisi daha eklendi." cümlesi ile
başlayan teaserda, gazeteciler ve meraklı gözlerle olan biteni izlemeye çalışan bir
kalabalık görüldü. Haber bülteninde ise, edebiyat öğretmeni olan Azem'in (Yılmaz
Erdoğan) kendisi gibi öğretmen olan karısını öldürmekle suçlandığı ve kelepçeli bir şekilde
gözaltına alındığı belirtildi. Rolü gereği üzerine çelik yelek giydirilen Yılmaz Erdoğan'ın
cezaevi, koğuş ve ranza üzerindeki görüntüleri büyük heyecan yarattı.
BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Hazar
Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi güçlü isimler yer
alıyor. 'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri' dizisinin yönetmen koltuğunda ise Şenol
Sönmez oturuyor.
İnsana dokunan hikayesiyle izleyiciyle buluşacak 'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri'
yakında Kanal D'de yayınlanacağı öğrenildi.
Öte yandan, İnci Taneleri'nin geçtiğimiz günlerde paylaşılan setten ilk kareleri de çok ses
getirmişti. Oyuncunun kelepçeli fotoğrafları, "Acaba, Yılmaz Erdoğan tutuklandı mı?"
sorusunu akıllara getirerek, kafaları karıştırmıştı.
İşte Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden o çok konuşulan siirin sözleri;
Bir gün öylece
Durup dururken,
Hiçbir alamet yokken ortada
Kıyamet de koparmış.
Meğer seninle her günümüz
Bir cennette geçermiş.
Meğer senden sonra zaman
Yaşamak pahasına ölmekmiş.
Şimdi yattığım ranzam mezarın kadarmış
Senin aşkın değil yalnız,
Failin olmak da varmış.
Son Dakika › Advertorial Haberler › YILMAZ ERDOĞAN'IN KALEMİNDEN 'İNCİ' DAMLADI! - Son Dakika
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