Yılmaz Erdoğan Vizontele'ye Godfather benzetmesi yaptı!
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Songül Öden'in Lal Hayal oyununu,izlemeye gelen Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ile ilgili duygularını paylaştı.
Songül Öden'in Lal Hayal oyununu,izlemeye gelen Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ile ilgili duygularını paylaştı. Vizontele beklentisi sorusuna Godfather'lı benzetme yaptı.
#YılmazErdoğan
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:47
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