Son Dakika Haberleri: Yılmaz Erdoğan Vizontele'ye Godfather benzetmesi yaptı!
Son Dakika Magazin Yılmaz Erdoğan Vizontele'ye Godfather benzetmesi yaptı!

Yılmaz Erdoğan Vizontele'ye Godfather benzetmesi yaptı!

44 dakika önce

Songül Öden'in Lal Hayal oyununu,izlemeye gelen Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ile ilgili duygularını paylaştı.

">

Songül Öden'in Lal Hayal oyununu,izlemeye gelen Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ile ilgili duygularını paylaştı. Vizontele beklentisi sorusuna Godfather'lı benzetme yaptı.

#YılmazErdoğan

Yılmaz Erdoğan Vizontele'ye Godfather benzetmesi yaptı!

Yılmaz Erdoğan, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selçuk Yöntem'in Aşk-ı Memnu dizisindeki sahnesi yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu
Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı, olayın iç yüzünü anlattı Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la ilişkiye başlama hikayesini anlattı: Odama girip dudaklarıma yapıştı Selin Ciğerci'nin organizasyon şirketiyle yaptığı anlaşma Demet Akalın'ı kızdırdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 10:31:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yılmaz Erdoğan Vizontele'ye Godfather benzetmesi yaptı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]