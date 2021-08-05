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Yılmaz Erdoğan yangın bölgesinde: Yardım malzemeleri köyümüze ulaştı - Son Dakika

Yılmaz Erdoğan yangın bölgesinde: Yardım malzemeleri köyümüze ulaştı

05.08.2021 16:34
Yılmaz Erdoğan yangın bölgesinde: Yardım malzemeleri köyümüze ulaştı, System.String[]

İlk günden beri dostlarıyla bölgedeki ihtiyaçları karşılamaya çalışan Erdoğan, Çeşme'den gelen yardım kampanyasıyla mağdurlara destek oldu.

İlk günden beri dostlarıyla bölgedeki ihtiyaçları karşılamaya çalışan Erdoğan, Çeşme'den gelen yardım kampanyasıyla mağdurlara destek oldu.

Sosyal medya hesabından hem yazılı hem sözlü açıklama yapan Erdoğan, 'İlk günden beri burayı bir yardım istasyonuna çevirdik. Daha çok şimdiye kadar yiyecek, içecek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorduk ama bugün muhteşem şeyler geldi. Berfu - Eser Yenenler, Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı'nın önderliğinde Çeşme halkının desteğiyle ve birçok firmanın katılımıyla... Harika oldu. Şimdi bunların hepsini ihtiyaç sahiplerine ihtiyaç noktalarına göndereceğiz. Emeği geçen tüm kardeşlerimize, Köyceğiz halkı adına şükranlarımızı sunarız.' ifadelerini kullandı.

ORMANLARI SAHİPLENECEĞİZ

Yangının ilk günlerinde sosyal medya hesabından yanan ormanlar için ağaçlandırma çalışmalarına destek olacağını söyleyen usta oyuncu, 'Düşbelenimiz, köyümüz, Köyceğiz'imizin yanan ormanlarını BKM olarak sahipleneceğiz ve yeniden ağaçlandırma çalışmalarına destek olacağız...' mesajını paylaşmıştı.

SANAT KÖYÜ KURDU

Yılmaz Erdoğan 12 yıl önce bir sabah kalkıp 'Artık eski kafayı değiştirip organik beslenmeye yönelmem gerek' dedi. İstanbul'daki ofisinin 20 metrekarelik bahçesindeki tahtaları söktü. 44 çeşit bitki ekti. Derken küçük bahçesi yetmez oldu.

2014'te Hollywood yıldızı Russell Crowe ile Fethiye'de 'Son Umut' filmini çekerken bir köylü yaklaşıp şöyle dedi: 'Köyceğiz'de bir at çiftliği var, bir bakın.' Yılmaz Erdoğan, Döğüşbelen köyündeki 120 dönümlük araziyi görünce pazarlık yapmadan aldı.

Yılmaz Erdoğan ağaçlarla dolu arazisinde kendisine önce bir ev yaptırdı. Çiftliğe şifalı bitkiler ekti, zeytin ağaçları, meyve-sebze ağacı dikti.

Yılmaz Erdoğan yangın bölgesinde: Yardım malzemeleri köyümüze ulaştı

Bu sayede market alışverişini bile kesti. Erdoğan, 2016'da işleri büyüttü. Arazinin bir bölümünü 'sanat köyü' haline getirdi.

Film stüdyosu, ekibinin kalacağı pansiyon, senaryo yazdığı iki katlı çardak ve futbol sahası yaptırdı.

Yılmaz Erdoğan'ın çiftliğinde bu zamana kadar 'Ekşi Elmalar', 'Tatlım Tatlım', 'Kolonya Cumhuriyeti' ve 'Deliha 2' filmleri çekildi.

Yılmaz Erdoğan yangın bölgesinde: Yardım malzemeleri köyümüze ulaştı

Yılmaz Erdoğan, Eser Yenenler, Medya, Çeşme, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yılmaz Erdoğan yangın bölgesinde: Yardım malzemeleri köyümüze ulaştı - Son Dakika Magazin


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