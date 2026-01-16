YILMAZ ERDOĞAN YAZDI, EBRU GÜNDEŞ SÖYLEDİ - Son Dakika
YILMAZ ERDOĞAN YAZDI, EBRU GÜNDEŞ SÖYLEDİ

YILMAZ ERDOĞAN YAZDI, EBRU GÜNDEŞ SÖYLEDİ
16.01.2026 17:09
Kanal D'nin fenomen dizisi İnci Taneleri, üçüncü sezonuna adeta bomba gibi bir giriş yapıyor. Yeni sezonda izleyicileri yalnızca hikayesiyle değil, müziğiyle de derinden etkilemeye hazırlanan dizide, Yılmaz Erdoğan'ın diziye özel kaleme aldığı "Bende Kalacak" adlı eser, Türkiye'nin en güçlü seslerinden Ebru Gündeş'in eşsiz yorumu ile izleyiciyle buluşacak.

Dizinin merakla beklenen üçüncü sezonundan ilk görüntülerin yer aldığı etkileyici bir tanıtım yayınlandı. Yeni sezonda izleyicileri sadece hikayesiyle değil, müziğiyle de derinden etkilemeye hazırlanan dizi, Türkiye'nin en güçlü seslerinden Ebru Gündeş ile bir araya geldi.

MÜZİĞİYLE DE ETKİLEYECEK

İnci Taneleri, yeni sezonda izleyicileri sadece hikayesiyle değil, müziğiyle de derinden etkilemeye hazırlanıyor. Yılmaz Erdoğan'ın sözlerini yazdığı eseri Ebru Gündeş seslendirdi. Gündeş'in eşsiz yorumuyla seslendirdiği eser dizinin yeni sezonunda izleyicilerle buluşacak.

SÖZ VE MÜZİK YILMAZ ERDOĞAN İMZALI

Dizinin senaryosuna ve genel atmosferine hayat veren Yılmaz Erdoğan, bu kez kalemini çok özel bir şarkı için kullandı. Sözü ve müziği tamamen Yılmaz Erdoğan'a ait olan ve 'İnci Taneleri' için özel olarak hazırlanan yeni eser, Ebru Gündeş'in eşsiz yorumuyla hayat buldu.

"BANA BUNU YAPMAYACAKTINIZ!"

Kayıp olan Azem Yücedağ'ın sesinden yankılanan tirat, akıllarda da birçok soru işareti bıraktı. Azem'in kayboluşunun arkasında neler yaşandığı dizinin yayına girmesiyle birlikte yanıt bulacak.

İşte o şarkı

BENDE KALACAK

İçinde bir sızı

Yokluğun bir infilak

Kalbim alacaklı

Bir ateşe bakarak

Gülüşüne bir mum

Gidişine bir ağıt yakarak

Bendeki bu öfke

Sonsuza dek kalacak.

Sesin bende

Ellerin bende kalacak

Belki yıllar geçer

Belki herkes unutacak

Kaybolacak zamanın

Küllerinde yüzün

Canım parçası artık

Bu bitmeyen hüzün.

Yüzün bende

Ellerin bende kalacak

Sen içimde kanarken

Belki herkes unutacak

Kaybolacak zamanın

Küllerinde yüzün

Canım parçası artık

Bu kahreden hüzün.

Aşka mühürledim yüreğimi

Sevda da yok

Sen yoksan sevda da yok

Yokluğunda nişanladım kendimi

Artık bana sevmek yok

Kimse alamaz yerini.

Aşkın bende

Kalbin bende kalacak

Belki yıllar geçer

Belki herkes unutacak

Kaybolacak zamanın

Küllerinde yüzün

Canımın parçası artık

Bu bitmeyen hüzün.

'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri' üçüncü sezonuyla 29 Ocak Perşembe akşamı Kanal D'de!

Dizi, Son Dakika

Dizi

