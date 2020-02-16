Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı - Son Dakika Magazin

Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı

12 dakika önce

Yazdığı şiirlerle de bilinen oyuncu Yılmaz Erdoğan, yeni çıkan "Bin Aşık Yılı Uzakta" adlı şiir kitabında, oğlu Rodin'in annesi Belçim Bilgin için şiir yazdı.

Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı, System.String[]

Çıkardığı şiir kitaplarıyla adından sıkça söz ettiren Yılmaz Erdoğan, "Bin Aşık Yılı Uzakta" isimli şiir kitabını çıkardı. Yılmaz Erdoğan'ın kitabında eski eşi için yazılmış bir şiir de yer alıyor.

GÖNDERDİĞİ ÇİÇEĞİN KARTINA YAZMIŞ

Erdoğan, o mısraları "Dördüncü evlilik yıldönümünde karıma gönderdiğim çiçeğin kartına yazdığım şiirdir" notuyla okurlarıyla paylaştı. İşte ünlü oyuncunun o şiiri:

EN ÇOK SUYA BENZEYEN

Ruh tekildi

Ve az.

Kendi kalesinde mahsur

Hiçbir şifa

Benlik iksirinde bulunmaz.

Seninle çoğalan,

Suya,

Fırtınaya benzeyen

Bilhassa ak

El insaf beyazı kadar berrak.

Bir asma yaprağında sakinleyen

Bu kavruk yol telaşına merhem.

Bir küçük adam aşkım

Bir büyük çocuk.

Sen bir nefessin buldum

Şaire en lazım element

Sen aydınlıksın bildim

Rodin'e deniz feneri

Sen Afrodit

Akıllı akılsız benzetmelerden

sıkılmış

Bir tek sana müsait.

Homeros'un bahsettiği sensin

Ve İlla ki İlyada

Ve İyyake nestain!

Evvel zaman

Eski taze bir masal...

Aksilikler hediye,

Kollasın patron,

Işığı müjdelesin çocuklar,

Sahiler düş,

Düşler sahi olsun...

Nice masallara

Şükürler

Dualar,

Filmler,

Şarkılar olsun...

Yılmaz Erdoğan, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 08:25 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı
Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü Aşk Adası programı ile tanınan ünlü sunucu Caroline Flack, evinde intihar etti

Son Dakika Haberleri
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı
19:18 Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti
17:13 Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
17:12 Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 20:38:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]