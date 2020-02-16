Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı

Çıkardığı şiir kitaplarıyla adından sıkça söz ettiren Yılmaz Erdoğan, "Bin Aşık Yılı Uzakta" isimli şiir kitabını çıkardı. Yılmaz Erdoğan'ın kitabında eski eşi için yazılmış bir şiir de yer alıyor.

GÖNDERDİĞİ ÇİÇEĞİN KARTINA YAZMIŞ

Erdoğan, o mısraları "Dördüncü evlilik yıldönümünde karıma gönderdiğim çiçeğin kartına yazdığım şiirdir" notuyla okurlarıyla paylaştı. İşte ünlü oyuncunun o şiiri:

EN ÇOK SUYA BENZEYEN

Ruh tekildi

Ve az.

Kendi kalesinde mahsur

Hiçbir şifa

Benlik iksirinde bulunmaz.

Seninle çoğalan,

Suya,

Fırtınaya benzeyen

Bilhassa ak

El insaf beyazı kadar berrak.

Bir asma yaprağında sakinleyen

Bu kavruk yol telaşına merhem.

Bir küçük adam aşkım

Bir büyük çocuk.

Sen bir nefessin buldum

Şaire en lazım element

Sen aydınlıksın bildim

Rodin'e deniz feneri

Sen Afrodit

Akıllı akılsız benzetmelerden

sıkılmış

Bir tek sana müsait.

Homeros'un bahsettiği sensin

Ve İlla ki İlyada

Ve İyyake nestain!

Evvel zaman

Eski taze bir masal...

Aksilikler hediye,

Kollasın patron,

Işığı müjdelesin çocuklar,

Sahiler düş,

Düşler sahi olsun...

Nice masallara

Şükürler

Dualar,

Filmler,

Şarkılar olsun...