Yılmaz: "Esnafın İşi de Aşı da Büyüyecek"

Gaziemir esnafının işini ve aşını büyütmekte kararlı olduklarını vurgulayan Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz, Fuar İzmir katılımcısı ve ziyaretçisine Gaziemir esnafının hizmet vereceğini söyledi.

Esnaf teşkilatı ile sıkı bir işbirliği yapan Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz, her ziyaretinde görüş alışverişinde bulunuyor. Esnafın geleceğe güvenle bakması gerektiğine vurgu yapan Yılmaz, Esnafın toplumun nüvesi olduğunu ifade ediyor ve onlara yönelik projelerini anlatıyor.



"Faydası kime?"



Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği ilçeye fayda sağlaması gerektiğini belirten Başkan adayı Yılmaz Gaziemir'in turizm hareketinden gerekli payı alamadığını ifade etti. Yılmaz, "Adnan Menderes Havalimanı, Türkiye'nin İzmir iline hizmet veren uluslararası havalimanı. Fuar İzmir Türkiye'nin en büyük ve en modern fuar kompleksi. İkisi de bizim ilçemizde. İkisinin de esnafımıza katkısı yok denecek kadara az. Yapacağımız düzenlemelerle Gaziemirli esnafımızın işini de aşını da büyüteceğiz"dedi.



"Biz tanıtacağız"



Gaziemir esnafının kazancının büyütülmesinin önüne konulacak hiçbir engeli kabul etmediklerini belirten Başkan adayı Yılmaz, "Yıllardır 'Gaziemir'in sahili yok. Tarihi alanları yok. Turist ne yapsın bu ilçede' denir. Ben bu fikre katılmıyorum. Belediye olarak bu dezavantajı avantaja dönüştüreceğiz. Yapacağımız düzenleme ile Adnan Menderes Havalimanına inen her yolcu Gaziemir'in ulaşım ve konaklama hizmetlerinden haberdar olacak. Gerek internet gerekse kuracağımız info stantlarımızdan nerde ne yenir, fiyatları nedir, nerede nasıl konaklanır verilen hizmetler nelerdir bunları öğrenecek" diye konuştu.



"Kazanan esnafımız olacak"



İzmir'de en fazla yerli ve yabancı iş insanın Gaziemir'e geldiğini ama bundan esnafın yeteri kadar faydalanamadığını belirten Başkan adayı Yılmaz, "Her şey dahil sistemi gibi yerli ve yabancı iş insanı Fuar İzmir'e gidiyor. Dünyada en fazla döviz bırakan fuar ziyaretçilerinden ilçeye uğrayan yok. Bu durumu ilçemizin yararına değiştireceğiz.



Fuarların kurulması, fuar süreci ve sökümü sırasında binlerce sektör paydaşının yeme içme, ulaşım ve konaklama ihtiyacı oluyor. Bunların hepsinin Gaziemir'den karşılanması için Belediye olarak kollarımızı sıvayacağız. Fuar İzmir'in girişine Gaziemir'i tanıtan bir ofis kuracağız. Güler yüzlü sıcak kanlı esnafını ve hizmetlerini tanıtacağız. Esnafımız ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olacağız. Esnafımızın işini de aşını da büyüteceğiz" şeklinde konuştu. - İZMİR

