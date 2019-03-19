Yılmaz, Gaziemir Cazibe Merkezi Olacak

ÇÖZÜLMEDİK SORUN BIRAKMAYACAĞIZ

Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz, seçim ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Coşkulu kalabalıkların karşıladığı, mahalle sakinlerinin tezahüratlarla karşıladığı Yılmaz yerel seçim için ağırlığını bir kez daha hissettirdi. Vatandaşların sıkıntı ve isteklerini dinleyen Yılmaz, "Geleceği hep birlikte planlayacağız, Gaziemir'in tüm sorunlarına çare olacağız. Allah'ın izniyle hem Büyükşehir'de hem de Gaziemir'de halkımıza hizmet edebilmenin haklı gururunu yaşayacağız. Gaziemir'de çalınmadık kapı çözülmedik sorun bırakmayacağız. Vatandaşlarımızın rahatı için elimizden gelen desteği vererek sorunlara çözüm olacağız. Sadece seçim zamanı değil her zaman vatandaşlarımızla kol kolayız. Yine sorunları yerinde tespit edeceğiz, en hızlı şekilde çözeceğiz.Cumhur İttifakı olarak hep birlikte hareket ederek, başarıya ulaşacağız"dedi.

PLANLAMA ÇAĞDAŞ KENTLEŞMENİN TEMELİDİR

Yerel yönetimlerin gerçekleştirecekleri planlamalarla kente yön vermesi gerektiğini belirten Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz, "İmar planları zaman içerisinde çağın gereksinimlerine ve kentin ihtiyaçlarına göre revize edilmelidir. Özellikle üst ölçekli planlar elverdiği ölçüde Gaziemir'in daha yaşanılabilir bir kent ve cazibe merkezi olabilmesine olanak tanımalıdır. 10,20 ve 50 yıllık zaman dilimlerine göre revizyon plan önerileri hazırlayacağız. Halkımızla üzerinde istişare yaparak bunun kararını birlikte alacağız. Vatandaş eğlence alanını da dinlence alanını da iş merkezlerinin neresi olacağını da bilecek. Emlakbank Konutları bölgesinden başlayarak zamanla tüm ilçemize yayılacak bisiklet yolları tasarlayacağız"şeklinde konuştu.