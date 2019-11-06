Son Dakika Haberleri: Yılmaz Gökdel son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Spor Yılmaz Gökdel son yolculuğuna uğurlandı

Yılmaz Gökdel son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

- Yılmaz Gökdel son yolculuğuna uğurlandıİSTANBUL - A Milli Takım'ın eski teknik direktörü, eski milli futbolcu ve Galatasaray Kulübü'nün eski oyuncusu Yılmaz Gökdel son yolculuğuna uğurlandı.

- Yılmaz Gökdel son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - A Milli Takım'ın eski teknik direktörü, eski milli futbolcu ve Galatasaray Kulübü'nün eski oyuncusu Yılmaz Gökdel son yolculuğuna uğurlandı. 79 yaşında hayata gözlerini yuman Gökdel, Topkapı Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

Uzun yıllar Galatasaray forması giydikten sonra futbolu bırakan ve sarı-kırmızılı kulüpte yardımcı antrenörlük yaparak teknik adamlık kariyerine başlayan Yılmaz Gökdel son yolculuğuna uğurlandı. A Milli Takım'da teknik direktörlük yapan ve birçok takımın başında sahaya çıkan eski milli futbolcu, 79 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Levent Camii'nde gerçekleşen cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanan Gökdel, Topkapı Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. Gökdel'in cenazesine Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş, teknik direktörler Ertuğrul Sağlam, Oğuz Çetin ve eski milli futbolcu Rüştü Reçber'in yanı sıra spor dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Yılmaz Gökdel son yolculuğuna uğurlandı

Yılmaz Gökdel, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:19 Kaynak: İHA
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