Yılmaz gönüllere dokunuyor - Son Dakika

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaşların sesine kulak vermek için aile ziyaretlerini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Sonkaya ve Şişman ailelerinin kapılarını çaldı. İlk durağı Yavuzselim Mahallesi'nde ikamet eden, kas hastası 17 yaşındaki Muhammed ve 15 yaşındaki Burak Sonkaya kardeşler olan Başkan Yılmaz, aile fertleriyle uzun süre sohbet etti. Aile sakinleri de evlerinde ağırlamaktan dolayı mutluluk duydukları Başkan Yılmaz'a kendilerine vakit ayırıp dertlerini dinlediği için teşekkür etti.

Engelli evlatlarını fedakarca yetiştiren anne ve babaları tebrik eden Oktay Yılmaz, "Aile içerisinde anne-babaların engelli evlatlarıyla birbirine olan bağlılıkları bize, hayata yeniden sımsıkı sarılmamız, mutlu olmamız için ne kadar fazla sebep olduğu gösteriyor. İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın engelsiz bir hayat sürmesini sağlamak için büyük gayret gösteriyoruz. Kendilerini evlerinde ziyaret ederek onlarla sohbet ediyor, özel günlerinde yanlarında bulunarak yalnız olmadıklarını gösteriyoruz. Bizlerin şehr-ül emin, yani şehrin idarecisi olarak engelleri kaldırmak gibi sorumluluklarımız var. Bu noktada sizler için yapabileceğimiz bir şey varsa her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Rabbim sizlere hayırlı, uzun ömürler versin" diye konuştu.

Başkan Yılmaz'ın sonraki durağı ise 74 yaşındaki Hayrettin ile 68 yaşındaki Güler Şişman çifti oldu. Karşılarında Başkan Oktay Yılmaz'ı gören Şişman çifti mutluluklarını gizleyemezken, kendilerini unutmayan başkana teşekkür etti. Şişman ailesi ile yakından ilgilenerek onların dertlerini dinleyen Oktay Yılmaz, güler yüzlü ve sıcak misafirperverliklerinden dolayı Şişman çiftine teşekkür etti. - BURSA